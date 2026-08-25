A las 20:00 arranca la noche de martes con Pasapalabra (Antena 3) y ¡Allá tú! (Telecinco); el prime se mueve entre concursos, informativos y cine, y muchas cadenas prolongan con reposiciones o especiales pasada la medianoche.

Tres franjas que funcionan como referencia: arranque 20:00–21:00 (noticias, concursos y magazine), prime 21:30–22:00 (entretenimiento o cultura) y el tramo final, habitual para cine/documental o especiales. Decide si prefieres competición, actualidad o cine para ajustar la noche.

En Ceuta, la oferta local de Radio Televisión de Ceuta (RTVCE) complementa la programación nacional con informativos y contenidos propios, una opción útil para seguir la agenda municipal junto a las emisiones estatales.

La 1

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 El grand prix del verano

El grand prix del verano 00:45 El grand prix del verano

La 1 arranca con actualidad territorial (20:25) y el bloque informativo central (Telediario 2, 20:55), para dar paso por la noche al formato de concurso con El grand prix del verano, que ofrece reposición nocturna.

Imprescindible breve: Telediario 2 (20:55) para noticias; El grand prix del verano (21:45) para entretenimiento ligero.

La 2

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 La 2 emite este clásico protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable

La 2 emite este clásico protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable 22:35 Lo que el viento se llevó

Lo que el viento se llevó 00:35 The Real Oppenheimer

The Real Oppenheimer 01:20 Conciertos de Radio-3

Conciertos de Radio-3 01:50 Ruralitas

La 2 mantiene una noche de concursos intelectuales (Trivial Pursuit, Cifras y letras) que desemboca en cine clásico: Lo que el viento se llevó (22:35), seguido de documentales y música nocturna.

Imprescindible: Cifras y letras (21:30/22:00) y Lo que el viento se llevó (22:35) para quien busque otro ritmo en prime.

Antena 3

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:37 En tierra lejana

Antena 3 combina concurso masivo (Pasapalabra, 20:00) con información y un prime de espectáculo (El Hormiguero, 21:45), más una reposición de En tierra lejana cuando baja el ritmo.

Recomendado: Pasapalabra (20:00) y El Hormiguero (21:45).

Cuatro

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 23:00 Código 10

Cuatro hace una transición de información a entretenimiento: noticias y análisis temprano, luego First Dates (21:15) y espacios de viaje.

Si buscas emociones tarde: Código 10 (23:00).

Telecinco

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First Dates

First Dates 00:15 Romi

Telecinco apuesta por un inicio de entretenimiento seguido del informativo de las 21:00 y, después, por el bloque emocional de First Dates (21:50). El cierre nocturno llega con Romi (00:15).

laSexta

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Carmen Machi protagoniza «Perdiendo el este»

Carmen Machi protagoniza «Perdiendo el este» 01:00 No controles

LaSexta estructura la tarde con noticias y servicios rápidos y abre el prime con el tono satírico de El Intermedio Summer Time (21:30). Por la noche, cine con Perdiendo el este (23:00).

Foco: El Intermedio (21:30) y Perdiendo el este (23:00).

Cierre: elige tu noche

Competición y entretenimiento ligero: La 1 (El grand prix) o Antena 3/La 2 (formatos de juegos). Para cine/visión clásica: La 2 (Lo que el viento se llevó) y laSexta (Carmen Machi). Si prefieres análisis con ritmo, entra por El Intermedio; para desconectar, First Dates sigue siendo la apuesta más apuntada.

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