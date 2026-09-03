El 3 de septiembre de 1955 se inauguró el estadio Ramón de Carranza en Cádiz, una fecha que perdura en la memoria deportiva española.

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Un estadio que abrió época: el Ramón de Carranza

El estadio Ramón de Carranza se abrió en 1955 y se convirtió en la casa del Cádiz CF. Más allá del acto inaugural, la puesta en marcha de un recinto de este tipo implicó un salto en capacidad, logística y visibilidad para el fútbol local y regional.

Gobierno y posguerra: el Cuarto Gobierno nacional

El 3 de septiembre de 1942 se constituyó en España el Cuarto Gobierno nacional, que permaneció en funciones hasta 1945. Aquella reorganización ministerial tuvo impacto en la gestión económica y administrativa de la posguerra y en las prioridades del régimen de la época.

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La tragedia de Eva Perón llega a Madrid

En 1971, según reportan las crónicas, Juan Domingo Perón, entonces en el exilio en Madrid, recibió el cadáver de su esposa, Eva Perón. El cuerpo había sido sustraído tras el golpe de Estado de 1955 y su paradero fue objeto de maniobras políticas durante años.

Deportistas y gloria: España en el Mundial de baloncesto

El 3 de septiembre de 2006 la Selección española de baloncesto ganó por primera vez el Mundial en Japón al vencer a Grecia por 70-47. Pau Gasol jugó lesionado, un hecho que hizo más notable aquel título inaugural y que marcó el inicio de un ciclo de éxitos para la selección.

La ciencia mira a la Luna: Artemis I se retrasa

El 3 de septiembre de 2022 la NASA canceló por segunda vez el lanzamiento no tripulado de la misión Artemis I debido a una fuga detectada en un conducto de combustible del cohete SLS. En misiones espaciales, anomalías en sistemas críticos obligan a detener cronogramas para priorizar seguridad y verificación técnica.

Y en el resto del mundo… música, geopolítica y transporte

La fecha aparece también en registros internacionales diversos: según distintas notas, un accidente en Lisboa fechado en 2025 dejó 16 muertos y 23 heridos; en 2021 Iron Maiden publicó el álbum Senjutsu; y en 2017 Corea del Norte declaró haber detonado una bomba de hidrógeno mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos registró un sismo de magnitud 6.3 cercano al polígono de Punggye-ri.

Cada efeméride del 3 de septiembre abre una pista hacia contextos distintos: deporte, política, ciencia y sucesos que afectan a comunidades enteras. Revisarlas juntas permite ver el día como un cruce de historias y consecuencias.

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