3 de septiembre: la Iglesia católica conmemora a San Gregorio I Magno (c. 540-604), papa y doctor de la Iglesia, reconocido por su liderazgo pastoral y su impulso a la predicación en el siglo VI.
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Este jueves cae en el tiempo ordinario del año litúrgico; la memoria litúrgica remite a su influencia en la vida pastoral, la organización de la comunidad y la enseñanza doctrinal.
San Gregorio I Magno (c. 540-604)
La tradición sitúa a Gregorio I Magno en una familia romana con fuerte vinculación eclesiástica; fue elegido obispo de Roma en una etapa de transición del Imperio, con retos administrativos y pastorales que marcaron su pontificado. Entre sus obras sobresalen las Homilías, dirigidas a la formación de los fieles y a la claridad en la predicación, y su labor como pastor dejó huella en varias generaciones.
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Tradicionalmente se le vincula al impulso del canto litúrgico occidental; sin embargo, la atribución de la creación del llamado “canto gregoriano” es objeto de debate entre musicólogos y especialistas en liturgia.
Su condición de doctor de la Iglesia reconoce la influencia de su enseñanza. Cada 3 de septiembre se recuerda su combinación de oración, magisterio y gobierno pastoral en la vida eclesial.
Otros santos que se celebran el 3 de septiembre
- Santa Febe de Cencreas: diaconisa y figura apostólica del siglo I (Cencreas), vinculada al servicio en la Iglesia primitiva.
- Santa Basilisa de Nicomedia: virgen y mártir del siglo IV, recordada por la resistencia en la persecución.
- San Sandalio de Córdoba: mártir del siglo IV, venerado por su testimonio cristiano.
- San Mansueto de Toul: obispo del siglo IV, pastor de la comunidad de Toul.
- San Marino del Monte Titano: diácono y anacoreta del siglo IV, ligado al recuerdo del Monte Titano.
- San Macanisio de Hibernia: obispo del siglo V (514), procedente de tradiciones vinculadas a Irlanda.
- San Auxano de Milán: santo del siglo VI (589), asociado a la vida eclesial de Milán.
- San Vitaliano de Caudium: obispo del siglo VII, venerado en la memoria histórica de Caudium.
- San Rimagilo de Stavelot: obispo y abad del siglo VII (671), con peso en la vida monástica.
- San Aigulfo de Lérins y compañeros: monjes del siglo VII (675), recordados como parte del testimonio monástico.
- San Crodogango de Sées: obispo y mártir del siglo VIII, venerado por su constancia.
- Beato Guala de Brescia: obispo del siglo XIII (1244), figura de reforma y gobierno eclesial.
- Beato Bartolomé Gutiérrez y cinco compañeros: mártires del siglo XVII (1632), recordados por su entrega.
- Beata Brígida de Jesús Morello: del siglo XVII (1679), memoria de vida consagrada.
- Beato Andrés Abel Alricy y setenta y un compañeros: mártires del siglo XVIII (1792), reconocidos por el testimonio.
- San Juan Pak Hu-jae y cinco compañeras: mártires del siglo XIX (1839), venerados por su fe.
Significado litúrgico y tradición de la memoria de San Gregorio I Magno
En parroquias y catedrales la conmemoración se organiza en torno a la liturgia y la lectura de sus textos homiléticos.
Las celebraciones suelen enfatizar la predicación y el servicio pastoral: homilías que recuperan su estilo didáctico, prácticas de oración inspiradas en su magisterio y, cuando procede, un cuidado especial por la música litúrgica y la forma de celebrar la Eucaristía acorde con la tradición romana.