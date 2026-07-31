Viernes, 31 de julio de 2026. 31 de julio de 1895: Sabino Arana funda Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ–PNV).

1895: Sabino Arana da forma al Partido Nacionalista Vasco (EAJ–PNV)

En 1895, Sabino Arana formalizó una organización política que cristalizó el nacionalismo vasco moderno: el Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ–PNV). La formación del PNV emergió en un contexto de cambios sociales ligados a la industrialización y a las transformaciones del Estado español tras la Restauración, y durante décadas condicionó debates sobre identidad, autonomía y política en el País Vasco.

1826: Valencia, último auto de fe y ejecución de Cayetano Ripoll

En 1826, en Valencia tuvo lugar el último auto de fe celebrado en España que culminó con la ejecución de Cayetano Ripoll. Ese episodio marca el cierre de un capítulo de la Inquisición en territorio valenciano y suele citarse como símbolo del lento desplazamiento hacia modelos judiciales y culturales distintos en la Europa del siglo XIX.

1959: en el País Vasco, Ekin se convierte en ETA

En 1959, el grupo juvenil conocido como Ekin dio el paso que lo transformó en ETA, una organización que adoptó la violencia armada. Ese cambio —de un origen en militancia política juvenil a la estructuración de una organización armada— marcó el inicio de décadas de conflicto con consecuencias humanas, políticas y sociales que todavía condicionan análisis y políticas públicas en España.

2004: Almería inaugura el Estadio de los Juegos Mediterráneos

El 31 de julio de 2004 se inauguró en Almería el Estadio de los Juegos Mediterráneos, recinto pensado para albergar competiciones y actividades deportivas de la provincia.

2004: el relevo de Fox Kids por Jetix en Latinoamérica

En 2004 finalizó en Latinoamérica la emisión de Fox Kids —en España su cierre se fijó el 31 de diciembre del mismo año— y de inmediato fue reemplazado por Jetix. Ese relevo no solo implicó cambios en la parrilla: refleja la concentración y reposicionamiento de los grandes grupos de entretenimiento infantil y la mutación de hábitos de consumo entre generaciones que crecieron frente a esas emisiones.

2008 y 2014: ciencia y exploración con alcance global

En 2008 la NASA divulgó hallazgos que reforzaron la hipótesis de que Marte albergó agua en el pasado, mientras que en 2014 investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte anunciaron avances en una vacuna experimental contra el virus del chikungunya. Ambos hitos son ejemplos de cómo la investigación científica aporta evidencias y herramientas que cambian preguntas y respuestas sobre origen del agua en otros planetas y sobre la prevención de enfermedades emergentes.

Cierre: una fecha con historias muy distintas

El 31 de julio reúne fundaciones políticas, el cierre de episodios inquisitoriales, el nacimiento de conflictos armados, inauguraciones deportivas, cambios en la televisión infantil y avances científicos: una muestra de cómo un mismo día puede cruzar ámbitos muy distintos y ofrecer claves para entender momentos históricos concretos.