Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 30 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 300000
Reintegros: {«decimo»:»1″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:13,»fila»:13,»orden»:14,»prize»:300,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»3″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:13,»fila»:13,»orden»:14,»prize»:300,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»4″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:13,»fila»:13,»orden»:14,»prize»:300,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}
La Primitiva
07 · 16 · 28 · 31 · 34 · 41
Complementario: 47
Reintegro: 1
Joker: 9282801
Bonoloto
01 · 03 · 09 · 11 · 17 · 19
Complementario: 15
Reintegro: 3
EuroDreams
04 · 12 · 21 · 27 · 34 · 39
Número Sueño: 01
ONCE
Mi día de la ONCE
15 de enero de 2013 · número de la suerte 01
Super 11
09, 17, 19, 23, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 51, 53, 55, 56, 63, 67, 78 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
012 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
46151 — Serie 021 — 500.000 € — Reintegros 4 / 1
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.