31 de julio: el santoral católico recuerda a San Calimero de Milán, obispo venerado en la tradición milanesa.

Este viernes la conmemoración coincide con otras memorias litúrgicas del verano; la jornada incluye mártires y beatos vinculados a distintas regiones europeas y africanas.

San Calimero de Milán

San Calimero aparece en los calendarios litúrgicos locales de Milán como obispo cuya figura consolidó prácticas pastorales en la comunidad cristiana milanesa. La hagiografía local y las celebraciones eclesiales mantienen su nombre en la liturgia regional de Lombardía.

Los detalles biográficos sobre su vida no siempre permiten dataciones precisas; por eso las fuentes hagiográficas se usan más para reconstruir la memoria de culto que para ofrecer una biografía completa. En la tradición se le presenta como pastor atento al cuidado de la comunidad y a la fidelidad en el ministerio.

Otros santos que se celebran el 31 de julio

Santa Elena de Suecia : reina vinculada a la devoción en el norte de Europa.

: reina vinculada a la devoción en el norte de Europa. San Fabio de Mauritania : memoria asociada a la tradición cristiana en Mauritania .

: memoria asociada a la tradición cristiana en . San Germán de Auxerre : obispo venerado por su papel en la Galia .

: obispo venerado por su papel en la . San Justino de Jacobis : vinculado por la tradición a regiones de Italia .

: vinculado por la tradición a regiones de . Santos Pedro Doàn Côn Quý y Manuel Phung : mártires en Vietnam .

: mártires en . San Tertulino de Roma : figura transmitida por la hagiografía romana.

: figura transmitida por la hagiografía romana. Beato Everardo Hanse, Beato Francisco Stryjas, Beato Jaime Buch Canals, Beato Juan Colombini, Beato Juan Francisco Jarriges, Beato Miguel Ozieblowski y Beata Sidonia Schelingová: beatos y beatas recordados por su testimonio en distintos contextos nacionales (centroeuropa, España, Francia, Polonia y Chequia).

Tradiciones y devoción popular en torno al 31 de julio

En muchas comunidades se consulta el santoral para fijar la memoria de cada santo y se organizan lecturas litúrgicas y oraciones en torno a su figura. En Milán, la celebración de San Calimero suele incluir plegarias por los pastores y por la unidad de la Iglesia.

En Ceuta, la fecha local más próxima de significación religiosa es la fiesta de la Virgen de África, patrona de la ciudad, cuya celebración se celebra el 5 de agosto, con actos religiosos y procesionales que atraen a multitud de fieles.