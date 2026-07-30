El DJ y productor se ha convertido en una auténtica marea en la escena de clubbing nacional, conquistando al público con su innovadora fusión de flamenco y música electrónica.

MADRID. — La escena musical en España atraviesa un momento de efervescencia donde la vanguardia electrónica y la tradición cultural se han encontrado en una fórmula explosiva. En el centro de esta revolución se encuentra Aarón Sevilla, consagrado como el gran fenómeno de masas de la temporada y máximo referente del sonido que combina la potencia del Afro House con la pasión del flamenco y el folclore español.

Lo que comenzó como una propuesta audaz en las pistas de baile se ha transformado en un éxito sin precedentes. Cada confirmación en su agenda —desde festivales de gran formato hasta salas icónicas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Mallorca— se traduce en cuestión de horas en el mismo resultado: el cartel de “Entradas Agotadas” colgado en la puerta.

El sonido que une a todos los públicos: Flamenco & Afro House

El secreto de su éxito imparable reside en una identidad sonora única. Sevilla toma la raíz orgánica del flamenco —sus quejíos, vocales envolventes, guitarras y palmas— y la teje magistralmente con las bases rítmicas profundas y tribales de la música electrónica y el Afro House.

Esta mezcla ha roto cualquier barrera previa de género o edad:

Pistas de baile heterogéneas: A sus eventos y a su fiesta Afrodise acude un público sumamente diverso. No solo congrega a los habituales del circuito electrónico, sino a todo tipo de asistentes atraídos por la calidez y el sentimiento del flamenco llevado al formato clubbing.

A sus eventos y a su fiesta Afrodise acude un público sumamente diverso. No solo congrega a los habituales del circuito electrónico, sino a todo tipo de asistentes atraídos por la calidez y el sentimiento del flamenco llevado al formato clubbing. Una experiencia inmersiva: Sus sesiones en directo funcionan como auténticos rituales colectivos. La combinación del cajón, las voces flamencas y el bombo electrónico genera una atmósfera in crescendo que mantiene las pistas abarrotadas desde la apertura hasta el último tema.

«Aarón Sevilla no solo hace bailar; ha conseguido que el público conecte emocionalmente con la electrónica a través del pellizco del flamenco. Eso explica por qué llena absolutamente allá donde va», afirman promotores del sector.

Lleno garantizado y proyección imparable

Con colaboraciones junto a artistas como Alba Dreid o P. Rivas y reinterpretar clásicos del imaginario español a ritmo de groove electrónico, la respuesta del público es unánime.

Aarón Sevilla ha demostrado que el público español estaba hambriento de una propuesta fresca, arraigada y festiva, consolidándose como el artista más cotizado y con mayor poder de convocatoria de la escena musical actual.