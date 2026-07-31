Las imágenes de miles de personas cruzando desde Marruecos hacia Ceuta han provocado una oleada de reacciones en Estados Unidos, especialmente entre dirigentes republicanos, comentaristas conservadores e integrantes del movimiento MAGA. Algunos han utilizado la crisis para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y reforzar el discurso antimigratorio de la Administración de Donald Trump, mientras otros han llegado a advertir, sin aportar pruebas, de una posible “guerra civil” en España.

La crisis migratoria registrada en la frontera de Ceuta ha traspasado rápidamente el ámbito español y europeo. Los vídeos de grupos cruzando por tierra, bordeando el espigón del Tarajal o lanzándose al mar se han difundido ampliamente en redes sociales y han situado a España en el centro de la conversación política estadounidense.

Uno de los mensajes con mayor repercusión fue publicado por Elon Musk, propietario de la red social X, quien comparó las escenas con la película de zombis World War Z. La cuenta del empresario recogía este viernes la expresión “parece World War Z” al comentar uno de los vídeos difundidos sobre la entrada de migrantes.

Musk también compartió mensajes que describían lo sucedido como una “invasión” y relacionaban la llegada de migrantes con el impacto económico de las políticas de acogida. Estas afirmaciones forman parte de una interpretación política del empresario y no de un análisis oficial sobre la situación en Ceuta.

Spain’s entire budget will be destroyed by illegal migrants.



It’s basic math: if Spain offers free stuff to migrants that is above 90% of the living standard of Earth, they create a forcing function for 90% of Earth to move to Spain, which is around 7 billion people! https://t.co/m1G5zozru3 — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2026

La crisis de Ceuta entra en el discurso del movimiento MAGA

Las imágenes también fueron utilizadas por Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y figura determinante en el endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Miller aprovechó un vídeo de Ceuta para comparar la situación española con las llegadas registradas durante el mandato del expresidente Joe Biden y advertir de las consecuencias de un posible regreso de los demócratas al poder.

El senador republicano Ted Cruz recurrió igualmente a un discurso alarmista. En su cuenta de X calificó la situación como un ejemplo de “suicidio civilizatorio” y responsabilizó a la izquierda europea de facilitar la inmigración irregular. También difundió mensajes que vinculaban los cruces con el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno español.

Otros congresistas y comentaristas conservadores sostuvieron que las políticas migratorias de Sánchez habían generado un “efecto llamada”. Sin embargo, no se ha demostrado que la regularización española sea la causa directa de la movilización en la frontera. Las primeras informaciones sobre la crisis apuntaron también a la difusión de mensajes falsos que aseguraban que España había abierto el paso para entrar sin documentación.

La utilización política de las imágenes ha servido a las figuras próximas a Trump para trasladar el debate a la situación interna de Estados Unidos. El objetivo de muchos de estos mensajes es advertir a los votantes estadounidenses de lo que, según sus autores, podría ocurrir si los demócratas recuperaran el control de las instituciones.

Una advertencia sobre una “guerra civil” sin respaldo oficial

Entre las publicaciones más extremas figura la del empresario y comunicador estadounidense Patrick Bet-David, quien afirmó que España podría estar encaminándose hacia una guerra civil. Bet-David relacionó la crisis fronteriza con la historia de la presencia musulmana en la península ibérica y con las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

La afirmación no está respaldada por el Gobierno estadounidense, las autoridades españolas ni por algún informe oficial conocido. Se trata de una valoración especulativa difundida en redes sociales, donde también circularon mensajes falsos o no confirmados sobre supuestas explosiones y escenarios de conflicto interno en España.

Las imágenes de Ceuta han generado así una mezcla de información, propaganda política y desinformación. Cuentas con cientos de miles o millones de seguidores difundieron vídeos sin contexto, cifras no verificadas y mensajes que presentaban la crisis migratoria como el inicio de un enfrentamiento territorial o religioso.

Marco Rubio reafirma la alianza entre Estados Unidos y Marruecos

La repercusión de la crisis coincidió con un mensaje oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con motivo del aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

Rubio destacó la histórica relación diplomática entre Estados Unidos y Marruecos, a la que definió como una de las alianzas más antiguas de Washington. También reiteró el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y el respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Rabat.

El mensaje fue publicado mientras la presión migratoria aumentaba sobre Ceuta, aunque el Departamento de Estado no estableció ninguna relación directa entre su felicitación a Mohamed VI y los acontecimientos en la frontera española.

La posición de Washington sobre el Sáhara Occidental se mantiene como uno de los principales puntos de acercamiento entre Estados Unidos y Marruecos. Al mismo tiempo, las relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesan un periodo de diferencias políticas y diplomáticas.

Ceuta y Melilla reaparecen en el debate político estadounidense

La controversia se produce después de que sectores republicanos estadounidenses hayan cuestionado durante los últimos meses la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart defendió que ambas ciudades están geográficamente situadas en territorio marroquí y promovió en un informe presupuestario del Congreso una referencia a una posible negociación entre España y Marruecos sobre su futuro.

El documento, sin embargo, no es vinculante y no representa por sí solo un cambio en la posición oficial de Estados Unidos sobre las dos ciudades autónomas españolas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado estas interpretaciones y ha defendido que la soberanía española de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda.

También el analista conservador y exasesor del Pentágono Michael Rubin ha defendido públicamente una nueva “Marcha Verde” marroquí sobre Ceuta y Melilla. Sus planteamientos representan una opinión personal y no una propuesta oficial del Gobierno de Estados Unidos.

La combinación de la crisis fronteriza, la cercanía entre Washington y Rabat y las malas relaciones entre sectores de la Administración Trump y el Ejecutivo de Sánchez ha reactivado un debate que hasta ahora permanecía limitado a círculos políticos y estratégicos.

Una batalla política y de desinformación en las redes sociales

La repercusión estadounidense muestra cómo una crisis localizada en la frontera entre España y Marruecos puede convertirse rápidamente en material para el enfrentamiento político internacional.

Para el movimiento MAGA, las imágenes de Ceuta encajan en su discurso sobre el control fronterizo, el rechazo a la inmigración irregular y las críticas a los gobiernos progresistas europeos. Para otros actores, la crisis permite cuestionar la capacidad del Gobierno español para controlar sus fronteras o reabrir el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.

No obstante, términos como “invasión”, “guerra civil” o “suicidio de España” corresponden a opiniones políticas difundidas por dirigentes, empresarios y creadores de contenido. No constituyen descripciones oficiales ni prueban que España se encuentre ante un conflicto armado interno.

La situación fronteriza continúa teniendo consecuencias humanitarias, migratorias y diplomáticas, pero también se ha convertido en una batalla narrativa en la que las imágenes reales conviven con exageraciones, mensajes partidistas y publicaciones descontextualizadas.