El municipio conquense logra la victoria con 33 puntos frente a los 26 de la localidad barcelonesa en la prueba decisiva de «El diccionario» y se adjudica el premio de 20.000 euros.

El concurso ‘El Grand Prix 2026’ ha concluido su presente temporada en La 1 de TVE con la emisión de su gran final este miércoles 2 de septiembre. Tras el desarrollo de seis entregas clasificatorias y dos semifinales, la competición presentada por Ramón García ha alcanzado su desenlace en una segunda gala semanal programada tras la semifinal del pasado lunes. Con esta emisión culmina la edición de este año, dejando su espacio en la parrilla nocturna de la cadena pública a los próximos estrenos de ‘MasterChef Celebrity Legends’ y ‘El túnel: avanza y gana’ durante las noches de los lunes y miércoles de la siguiente semana.

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La gala definitiva enfrentó a los dos municipios que consiguieron su clasificación previa para la final: Polinyà, en representación de la provincia de Barcelona, y Quintanar del Rey, por la provincia de Cuenca. Ambas delegaciones protagonizaron un enfrentamiento caracterizado por la igualdad en el marcador durante el transcurso de las distintas pruebas de la noche, registrando un empate momentáneo y distancias de un solo punto antes de la llegada de la prueba decisiva.

El desarrollo de los juegos contó con la presencia de dos padrinos pertenecientes al ámbito del humor. Por parte del equipo catalán de Polinyà, la cómica y escritora Victoria Martín ejerció la representación de la localidad. Por su parte, el humorista Miguel Maldonado acompañó y asesoró a la representación castellano-manchega de Quintanar del Rey. Ambos padrinos participaron activamente junto a sus respectivos vecinos en pruebas tradicionales del formato como «Misión Zanahoria», «Pingüinos matemáticos», «La patata caliente» y «Champions Prix».

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De la remontada en «Los troncos locos» a la eficacia en «Super bolos»

La evolución de la puntuación mostró un dominio inicial de Quintanar del Rey en el primer tramo de la competición. Sin embargo, la representación de Polinyà logró revertir la tendencia del marcador de forma progresiva tras la disputa del juego de «Los troncos locos», situándose provisionalmente al frente con 24 puntos frente a los 21 de la localidad conquense.

La posterior realización de la prueba de los «Super bolos» modificó nuevamente el equilibrio entre ambas formaciones. En este juego volvió a intervenir el tirador de Quintanar del Rey, Culete, quien, con las indicaciones del padrino Miguel Maldonado, derribó la práctica totalidad de los bolos a excepción de uno. La actuación de la representación conquense sumó seis bolos ordinarios más el bolo dorado —cuyo valor es de dos puntos—, aportando un total de ocho puntos a su casilla.

En el turno de Polinyà, el tirador Joel, guiado por Victoria Martín, consiguió derribar dos bolos habituales junto al bolo dorado, acumulando cuatro puntos tras el aguante del conjunto de bolos conquenses, que encajaron varios impactos antes de la caída de la pieza dorada. Al término de esta fase, los marcadores quedaron ajustados en 24 puntos para Polinyà y 23 puntos para Quintanar del Rey, distanciados por un único punto de diferencia antes del juego final.

Resolución del concurso en «El diccionario»

La proclamación del municipio campeón se determinó en la prueba final de «El diccionario». De acuerdo con la normativa de este juego, cada acierto otorga tres puntos al casillero del equipo, mientras que cada error resta tres puntos de la puntuación acumulada. Adicionalmente, la tercera palabra propuesta cuenta con la categoría de palabra dorada, sumando o restando cuatro puntos en función de la veracidad de la respuesta.

En la primera ronda, Quintanar del Rey sostuvo que el término «Matasiete» está registrado en la Real Academia Española (RAE), sumando tres puntos tras confirmarse su validez para alcanzar los 26 puntos. Polinyà respondió afirmativamente sobre la existencia del vocablo «Pelarruecas», obteniendo igualmente tres puntos al confirmarse su veracidad y elevando su marcador a 27 puntos.

Durante la segunda ronda, el equipo de Quintanar del Rey afirmó que la palabra «Ignívomo» consta en el diccionario de la RAE, sumando tres nuevos puntos para situarse en 29. Por su parte, la delegación de Polinyà aseguró que el término «Brumífero» no figuraba en el registro lexicográfico, obteniendo tres puntos tras ser correcta su apreciación y alcanzando los 30 puntos.

La tercera ronda determinó el resultado definitivo mediante la palabra dorada de cuatro puntos. Quintanar del Rey contestó de forma acertada que el vocablo «Glimo» no existe en el diccionario de la RAE, incrementando su casillero hasta los 33 puntos. A continuación, el municipio de Polinyà defendió la existencia de la palabra «Cruste»; al resultar una afirmación falsa, la delegación barcelonesa sufrió la deducción de cuatro puntos, cerrando su participación con 26 puntos.

Premio en metálico y palmarés del certamen

Tras el dictamen del juego final, Quintanar del Rey se proclamó ganador de ‘El Grand Prix 2026’ al concluir el enfrentamiento con una puntuación final de 33 puntos frente a los 26 cosechados por Polinyà. La victoria otorga al municipio castellano-manchego la consecución del trofeo oficial del programa de RTVE y un premio económico dotado con 20.000 euros.

Con este triunfo, la localidad conquense se incorpora al palmarés histórico del certamen de televisión, tomando el relevo del municipio canario de San Sebastián de la Gomera, vencedor de la edición anterior. La jornada concluyó con las felicitaciones mutuas y el abrazo entre los alcaldes de ambas localidades participantes.