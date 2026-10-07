El 7 de octubre de 2023 el ataque de Hamás contra Israel dejó alrededor de 1.200 muertos —en su mayoría civiles— y más de 240 rehenes, un suceso seguido con atención en Ceuta por sus consecuencias humanitarias y de seguridad.

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Ceuta ocupa 18,5 km² y, según el INE, tenía 82.376 habitantes en 2022; su condición de ciudad autónoma y su ubicación en el Estrecho explican el interés local por acontecimientos internacionales y por cambios en políticas sociales y de seguridad.

Recopilamos efemérides del 7 de octubre vinculadas a España y su reflejo en la realidad de Ceuta.

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1978: España legaliza la venta de la píldora anticonceptiva

En 1978 se legalizó la venta de la píldora anticonceptiva en España, un paso relevante en la regulación de la salud reproductiva. En Ceuta, como en el resto del país, la medida contribuyó a cambios en la oferta sanitaria y en el acceso a métodos anticonceptivos a lo largo de los años siguientes.

1934: desembarcan legionarios y regulares en Gijón para sofocar la Revolución de Asturias

En 1934 desembarcaron en Gijón unidades de la Legión y de los regulares del Ejército de África, bajo el mando del teniente coronel Juan Yagüe, para sofocar la Revolución de Asturias. Aquella intervención forma parte de un episodio de la Segunda República cuyos efectos institucionales y militares alcanzaban también a enclaves estratégicos como Ceuta.

1886: España prohíbe la esclavitud en su colonia, Cuba

En 1886 España prohibió la esclavitud en Cuba, una medida que integró al país en las corrientes internacionales abolicionistas y que marcó la evolución de la política colonial. Aunque la norma se aplicó en ultramar, encaja en la transformación legal y administrativa del Estado que tuvo repercusiones en puertos y dependencias españolas.

1936: en Guernica se constituye el primer Gobierno Provisional del País Vasco

En 1936, en Guernica, se constituyó el primer Gobierno Provisional del País Vasco y fue nombrado lendakari José Antonio Aguirre. El hecho refleja cambios institucionales durante la República que también alteraron el marco político y administrativo del Estado español, con impacto indirecto en la organización territorial que afectaba a Ceuta.

2023: repercusión en Ceuta del conflicto en Gaza

El ataque de 2023 y la subsiguiente escalada en Gaza generaron atención constante en Ceuta por su proximidad geográfica al Mediterráneo y por el interés comunitario en los efectos humanitarios y de seguridad. Medios locales y organizaciones sociales han seguido la evolución del conflicto y sus consecuencias para la región.

Estas efemérides del 7 de octubre contribuyen a situar en perspectiva cambios sociales, decisiones estatales y crisis internacionales que, pese a su origen geográfico diverso, afectan también a la realidad de Ceuta.

Fuente

Efemérides: datos proporcionados por el usuario en la lista de “un día como hoy” para el miércoles, 7 de octubre de 2026.

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