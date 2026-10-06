La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se han reencontrado este martes en sede judicial en Barcelona para dirimir los términos del régimen de visitas de sus dos hijos comunes. La comparecencia en la Ciudad de la Justicia de la capital catalana responde a la necesidad de revisar el acuerdo regulador de la separación que ambas partes alcanzaron y ratificaron formalmente ante la autoridad judicial hace cuatro años, en diciembre de 2022.

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El procedimiento legal busca adaptar las condiciones del régimen de estancia y relación de los menores, cuya residencia habitual se encuentra fijada en la ciudad estadounidense de Miami junto a la intérprete colombiana. Ambas partes han acudido al juzgado barcelonés con el fin de prestar testimonio en el juicio oral en el que la magistratura evaluará las distintas alegaciones para ajustar los calendarios y compromisos de guardia y custodia estipulados en su momento.

La propuesta de la cantante para evitar desplazamientos transatlánticos

Con motivo de la celebración de la vista procesal, Shakira ha hecho público un comunicado a los medios de comunicación a través de su agencia de prensa. En la nota oficial, la artista precisa con claridad que sus pretensiones judiciales no están dirigidas a «reducir el tiempo» que los dos menores comparten con su padre, sino a reestructurar la logística operativa de los traslados internacionales.

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La propuesta formal planteada por la representación legal de la cantante aboga por que el esfuerzo de los viajes entre Miami y Barcelona deje de recaer exclusivamente en la parte filial y pase a ser un compromiso compartido entre ambos progenitores. Para materializar este planteamiento, la artista propone que en los periodos vacacionales de pocos días de duración sea Gerard Piqué quien se desplace hasta la ciudad norteamericana. De este modo, la defensa de la intérprete busca evitar que los menores deban realizar «viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan».

El objetivo procesal: salvaguardar el bienestar emocional y académico

La postura de la cantante colombiana sostiene que la reducción de estos trayectos de ida y vuelta a través del Atlántico resulta fundamental para la estabilidad cotidiana de los menores. Según detalla la nota de prensa distribuida tras el arranque del juicio, la reordenación de los itinerarios permitirá que los niños mantengan «durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar».

El comunicado remarca que la finalidad última de la modificación planteada ante el tribunal barcelonés responde estrictamente al propósito de proteger el bienestar emocional, físico y académico de los menores en su residencia habitual. Las sesiones del juicio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona continuarán con las pruebas testificales para determinar si se procede a la actualización formal de los términos del convenio firmado en 2022.