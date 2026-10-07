El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre Carles Puigdemont. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de Dolors Bassa sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al procés.

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Desde este martes, Puigdemont puede entrar en territorio español sin ser detenido por la causa del procés. La medida también afecta a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Las autoridades, incluyendo la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, han sido notificadas para que se abstengan de practicar cualquier privación de libertad.

Puigdemont esperará la aplicación de la amnistía

A pesar de la retirada de las órdenes de detención, Puigdemont no tiene previsto regresar de inmediato a España. Fuentes de Junts han indicado que el expresident esperará a que la justicia aplique plenamente la ley de amnistía y el Tribunal Supremo archive la causa abierta contra él. No hay una fecha concreta para su regreso, aunque se espera que no se demore mucho una vez completados estos trámites.

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El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que su cliente no volverá hasta que el Supremo aplique la amnistía. Boye ha enfatizado que retirar la orden de detención no es lo mismo que dar por terminada la causa judicial.

Decisión del Tribunal Supremo

El auto del juez Llarena aclara que el levantamiento de las órdenes «no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes». Llarena decidirá «sin demora» si confirma o modifica su decisión una vez disponga del texto íntegro de la sentencia del Constitucional.

La retirada de la orden de detención es considerada «estrictamente transitoria». El Tribunal Supremo deberá estudiar el texto de la sentencia del Constitucional y resolver cómo aplicar su doctrina al caso de Puigdemont.

Regreso con carácter institucional

Junts desea que el regreso de Puigdemont tenga un carácter institucional. Fuentes del partido aseguran que Puigdemont ya tiene varios planes alternativos para organizar su vuelta a Cataluña, aunque evitan dar detalles sobre cuál será el elegido.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que la formación estará al lado de Puigdemont para que su vuelta sea el «retorno del presidente de un país, no el retorno de un presidente del partido». Puigdemont, desde Waterloo, ha reivindicado el carácter político que quiere dar a su regreso.

El retorno dependerá de la rapidez con la que el Supremo resuelva su situación y de la decisión final de Puigdemont. Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, una aplicación de la amnistía en las próximas semanas podría coincidir con la precampaña o campaña electoral. Sin embargo, Turull ha descartado que Puigdemont vaya a encabezar la lista de Junts en las generales, ratificando a Miriam Nogueras como candidata al Congreso.