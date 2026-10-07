El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta comunica que, para el miércoles 7 de octubre de 2026, hay 3 farmacias de guardia en la ciudad.

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La relación incluye dirección y teléfono y procede del registro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Cubre las zonas Centro, Campo Exterior y el turno de noche. Estas guardias permiten acceder a medicación fuera del horario habitual. Compruebe siempre el teléfono de la farmacia antes de desplazarse; según el Colegio, la información se actualiza en su registro.

Zona Centro

DIAZ SEGURA – C/VELARDE 12 – Teléfono: 956 51 16 23

Campo Exterior

PÉREZ RUBIO – AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT) – Teléfono: 956 51 47 40

Turno noche

PUYA C.B. – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si necesita medicación fuera del horario habitual, lleve la receta cuando proceda y la documentación personal; llamar antes de desplazarse puede evitar un viaje innecesario.

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