7 de octubre: se celebra a San Marcelo de Capua, mártir vinculado a Capua (Campania) y tradicionalmente situado en el siglo III.

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En Ceuta la conmemoración forma parte del calendario litúrgico que rige las parroquias de la ciudad; la Diócesis de Cádiz y Ceuta es la referencia eclesiástica que orienta esas celebraciones.

San Marcelo de Capua

San Marcelo figura en la tradición como mártir cristiano venerado en Capua, al sur de Italia. El martirio se sitúa de forma tradicional en el siglo III, aunque los datos biográficos que han llegado hasta hoy son escasos.

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Su memoria se mantiene sobre todo por la veneración local en su lugar de origen. En la liturgia del 7 de octubre su figura se invoca como ejemplo de fidelidad en tiempos de persecución y aparece en las lecturas y oraciones del día.

En las parroquias de Ceuta la mención de San Marcelo suele integrarse en la oración diaria y en la catequesis, como parte del repertorio del santoral que une las celebraciones locales con la tradición histórica de la Iglesia.

Otros santos que se celebran el 7 de octubre

Santa Justina de Padua : virgen y mártir del siglo III venerada como mártir en Padua , en la actual Italia.

: virgen y mártir del siglo III venerada como mártir en , en la actual Italia. Santos Sergio y Baco de Betsaloe : mártires cristianos del siglo III venerados en la región de Rusafa , en Siria , junto al río Éufrates .

: mártires cristianos del siglo III venerados en la región de , en , junto al . San Marcos (f. 336): papa del año 336; promovió la construcción de una iglesia en Roma y una basílica en el cementerio de Balbina , donde fue sepultado.

(f. 336): del año 336; promovió la construcción de una iglesia en y una basílica en el cementerio de , donde fue sepultado. San Augusto de Bourges (f. 560): presbítero y abad; sacerdote y abad venerado cerca de Bourges , en Francia , con especial dedicación a la oración tras recuperar la movilidad que había perdido.

(f. 560): presbítero y abad; sacerdote y abad venerado cerca de , en , con especial dedicación a la oración tras recuperar la movilidad que había perdido. San Paladio de Saintes (f. 596): obispo de Saintes que promovió el culto de los santos y levantó una basílica sobre la tumba de san Eutropio .

(f. 596): obispo de que promovió el culto de los santos y levantó una basílica sobre la tumba de . Beato Martín Cid (f. 1152): abad del reino de León ; fundó el monasterio de Bellofonte e lo incorporó a la Orden del Císter .

(f. 1152): abad del reino de ; fundó el monasterio de e lo incorporó a la . Beato Juan Hunot (f. 1794): presbítero y mártir; sacerdote francés encarcelado durante la Revolución francesa por su condición sacerdotal y fallecido prisionero frente a las costas de Rochefort .

(f. 1794): presbítero y mártir; sacerdote francés encarcelado durante la por su condición sacerdotal y fallecido prisionero frente a las costas de . Beato José Llosá Balaguer (f. 1936): religioso de la Tercera Orden Capuchina de Nuestra Señora de los Dolores, martirizado en Benaguacil, Valencia, durante la persecución religiosa de 1936.

Significado litúrgico del 7 de octubre

El santoral del 7 de octubre agrupa mártires y pastores asociados a lugares concretos —Capua, Padua, Rusafa, Roma, Saintes, Bourges— y abarca testigos de distintos siglos, desde el III hasta el XX.

Para las parroquias, esa memoria se traduce en lecturas breves y en la oración del día, que recupera ejemplos de fidelidad cristiana. En Ceuta, la inclusión de estas conmemoraciones en el programa pastoral une la devoción local con la tradición histórica de la Iglesia y sirve de recurso en catequesis y celebraciones comunitarias.

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