Cerca de 10 millones de pensionistas en España recibirán un ingreso doble antes de que termine el mes de junio, que este año incluye la revalorización del 2,7% vinculada al IPC.

MADRID — La campaña de verano de 2026 arrancará para millones de pensionistas españoles con una inyección económica adicional en sus cuentas corrientes. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene todo listo para el abono de la paga extraordinaria de verano de las pensiones contributivas, un desembolso que este año se beneficia de la subida general aplicada desde el pasado 1 de enero.

¿Cuándo se ingresará la paga extra de verano?

Oficialmente, la Seguridad Social realiza la transferencia de los fondos a las entidades bancarias entre el 1 y el 3 de julio de 2026, ya que las pensiones se abonan habitualmente a mes vencido.

Sin embargo, en la práctica, la inmensa mayoría de los jubilados y perceptores de prestaciones no tendrá que esperar al próximo mes. Siguiendo la política comercial y operativa de años anteriores, la banca española adelantará el pago utilizando fondos propios en cuanto reciba los detalles de los beneficiarios. De este modo, se prevé que el ingreso se refleje en las cuentas entre el lunes 22 y el jueves 25 de junio.

Entidades de referencia como CaixaBank (que mantiene su política de pagar el día 24, con independencia de si es festivo), BBVA, Santander, Sabadell, Bankinter o ING, se sumarán a este calendario de anticipos para facilitar la liquidez de sus clientes ante el periodo estival.

¿Cuánto sube la pensión y cuál será el importe?

La cuantía de la paga extra no es una cifra uniforme, sino que equivale exactamente al importe de una mensualidad ordinaria de la pensión que tenga reconocida cada beneficiario. El gran atractivo de este año radica en la revalorización del 2,7% aprobada mediante el Real Decreto 39/2026, calculada sobre la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Se trata del quinto año consecutivo en el que las prestaciones públicas se blindan frente al IPC según la normativa vigente.

Atendiendo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los importes brutos (en el modelo de 14 pagas) se sitúan en las siguientes referencias medias:

Pensión media de jubilación: Se coloca en torno a los 1.552 euros mensuales . Por tanto, quienes se sitúen en esta media recibirán en junio un ingreso conjunto (mensualidad ordinaria más paga extra) de aproximadamente 3.104 euros .

Se coloca en torno a los . Por tanto, quienes se sitúen en esta media recibirán en junio un ingreso conjunto (mensualidad ordinaria más paga extra) de aproximadamente . Pensión máxima: Queda topada legalmente en los 3.359,60 euros al mes .

Queda topada legalmente en los . Pensión mínima (mayores de 65 años sin cónyuge a cargo): Se sitúa en unos 888 euros al mes, reflejando las subidas especiales aplicadas a las rentas más bajas (que han superado el 7% de incremento en este ejercicio).

¿Quiénes tienen derecho a este cobro?

El derecho a la mensualidad doble de verano se reconoce a todos los perceptores de pensiones contributivas del sistema público que tengan estipuladas 14 pagas al año, lo que incluye las modalidades habituales de jubilación, viuedad, orfandad, favor de familiares e incapacidad permanente (en la mayoría de sus supuestos).

No obstante, existen dos excepciones clave a tener en cuenta:

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Accidentes laborales: Las pensiones que derivan de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales se distribuyen por ley en 12 pagas anuales. No disponen de pagas extraordinarias diferenciadas en junio o noviembre porque ese dinero ya se encuentra prorrateado en las mensualidades de todo el año. Nuevos pensionistas (Devengo proporcional): El periodo en el que se genera el derecho a cobrar esta paga abarca desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026. Si un ciudadano ha accedido a la condición de pensionista con posterioridad al inicio de ese ciclo (por ejemplo, el 1 de marzo), no recibirá la paga completa, sino la parte proporcional correspondiente a los meses en alta.

Recomendaciones financieras ante el ingreso extraordinario

Los analistas de Finect destacan que la llegada de este capital no solo supone un respiro para el consumo o el turismo veraniego, sino una ventana idónea para la planificación financiera. Dado que la tasa de sustitución del sistema público puede resultar ajustada a largo plazo, los expertos sugieren aprovechar parte de este excedente de liquidez para reforzar el ahorro mediante aportaciones a fondos de inversión o planes de pensiones que ayuden a mitigar la erosión silenciosa que causa la inflación sobre el dinero en efectivo.