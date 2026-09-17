La subida de las pensiones en 2027 se aplicará desde el 1 de enero y afectará a millones de beneficiarios en España, con una revalorización vinculada al IPC.

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Las pensiones afrontarán nuevos cambios en 2027 con una subida que se aplicará desde el próximo 1 de enero y que afectará a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

El porcentaje definitivo de incremento se conocerá en diciembre, una vez se publique el dato de inflación correspondiente. Según establece la normativa vigente, la revalorización de las pensiones se calcula tomando como referencia la media del IPC entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

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Con los datos disponibles actualmente, las pensiones contributivas podrían experimentar una subida aproximada del 3,2%, aunque la cifra definitiva dependerá de la evolución de la inflación durante los últimos meses del año.

La pensión media del sistema, situada actualmente en 1.373,4 euros mensuales, podría aumentar alrededor de 43,95 euros al mes hasta alcanzar una media cercana a los 1.417 euros. En el caso de la pensión media de jubilación, el incremento estimado sería de unos 50 euros mensuales, hasta situarse alrededor de los 1.625 euros.

Por tipos de pensión, la jubilación mantiene las cuantías medias más elevadas, mientras que la pensión de viudedad podría situarse en torno a los 1.007 euros mensuales, según las estimaciones realizadas con los datos actuales.

Además de la subida general, 2027 incorpora cambios relacionados con el acceso a la jubilación. Para quienes quieran jubilarse sin penalizaciones será necesario cumplir los requisitos de cotización establecidos, con una referencia de 35 años y seis meses de cotización para determinados casos. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años.

Las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital también tendrán una actualización, que según las previsiones podría situarse alrededor del 10%, después de los incrementos aprobados en ejercicios anteriores.

La pensión máxima también experimentará una subida por encima de la inflación, al aplicarse el incremento adicional establecido por la normativa.