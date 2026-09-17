Una incidencia en el sistema de señalización de Antequera Santa Ana ha obligado a interrumpir la circulación de trenes AVE entre Córdoba y Málaga, además de afectar a otras conexiones ferroviarias de Andalucía.

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La circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Málaga permanece afectada este jueves por una avería en los sistemas de señalización de la estación de Antequera Santa Ana, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La incidencia también está provocando problemas en otros servicios ferroviarios de Andalucía, entre ellos el trayecto Granada-Antequera y las líneas de media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada.

Adif ha comunicado que sus equipos técnicos trabajan para solucionar la avería lo antes posible y recuperar la normalidad en las conexiones afectadas.

El fallo en la señalización de Antequera Santa Ana está afectando a una zona clave para las comunicaciones ferroviarias entre varias provincias andaluzas, al conectar rutas de alta velocidad y servicios de media distancia.

Los viajeros de los trenes afectados deberán consultar la información actualizada sobre sus servicios mientras continúan los trabajos de reparación de la incidencia.