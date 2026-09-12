En un suceso ocurrido en Ceuta, tres migrantes han sido detenidos por agredir y robar a un hombre en las inmediaciones de un supermercado.

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La intervención de varios vecinos fue fundamental, ya que se acercaron para auxiliar a la víctima, quienes lograron retener a los presuntos agresores en el lugar hasta que llegó la Policía Nacional.

Este incidente ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes han destacado la importancia de la colaboración comunitaria en situaciones de emergencia.

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Las autoridades han reiterado la necesidad de mantener la seguridad en la ciudad, especialmente en áreas transitadas como las cercanías de los supermercados.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para los trámites pertinentes, mientras que el hombre agredido fue atendido en el lugar del incidente.

Este tipo de hechos subraya la relevancia de la vigilancia comunitaria y la cooperación entre vecinos y fuerzas de seguridad para garantizar un entorno seguro.