El Sindicato Médico de Ceuta alerta sobre la aparición de infecciones respiratorias en los asentamientos de migrantes y pide al Ministerio de Sanidad recursos adicionales antes de que bajen las temperaturas.

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El Sindicato Médico de Ceuta (SMC), integrado en la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha alertado este martes del impacto asistencial que provocará el cambio de estación en la ciudad autónoma. La organización advierte de que los facultativos ya han detectado los primeros procesos de amigdalitis, sinusitis y cuadros catarrales en los asentamientos improvisados tras la entrada masiva vivida a finales de julio. Los profesionales temen que las condiciones de hacinamiento e intemperie agraven la difusión de virus respiratorios estacionales como la gripe, el covid-19 o el rinovirus.

Desde el SMC solicitan al Ministerio de Sanidad —administración con competencias en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)— una planificación previa para evitar el deterioro de la atención primaria y hospitalaria. La entidad sindical señala además que las urgencias han continuado realizando intervenciones nocturnas y traslados al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) debido a traumatismos, lesiones por enfrentamientos y heridas de arma blanca. Por su parte, la ejecutiva nacional de CESM ha anunciado la convocatoria de un paro permanente indefinido a partir de octubre contra el Estatuto Marco y ha denunciado que la plantilla local soporta consultas de hasta 70 pacientes diarios en condiciones de difícil cobertura.

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Frente a las advertencias sindicales, el Ministerio de Sanidad sostiene que la ocupación del HUCE se mantuvo en una media del 50 % durante el mes de agosto, mostrando una tendencia a la baja en la presión asistencial tras la puesta en marcha de alojamientos temporales. Según los datos del INGESA, el servicio fue reforzado con más de 100 profesionales en urgencias y atención primaria. Asimismo, las autoridades sanitarias han iniciado la administración de las 45.000 dosis de vacunas donadas por las comunidades autónomas, habiendo inmunizado ya a cerca de 300 personas alojadas en el CETI contra la triple vírica, la difteria, el tétanos, la varicela y la polio.