El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado las 3 farmacias de guardia para el miércoles, 9 de septiembre de 2026.
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Los turnos asignados cubren Zona Centro, Campo Exterior y el turno de noche. Seleccione la zona más próxima y confirme por teléfono la disponibilidad antes de desplazarse. Llevar la receta médica ayuda a tramitar la dispensación cuando proceda. En horario nocturno la disponibilidad puede variar, por lo que es recomendable llamar con antelación.
Zona Centro
- ZURITA C.B. (Centro) – Direccion: C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES) – Telefono: 956 51 23 41
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior; también Turno de Noche) – Direccion: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Telefono: 956 50 04 20
Si necesita acudir, lleve su receta médica cuando proceda y, si es posible, contacte antes por teléfono.
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