Lo que comenzó como una discusión en un local de ocio nocturno derivó en una multitudinaria pelea de madrugada que requirió la intervención conjunta de efectivos de Regulares y de la Policía Nacional.

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Ceuta | Una noche de ocio nocturno acabó en graves altercados en el Poblado Marinero de Ceuta durante la pasada madrugada. Lo que se inició como una serie de desacuerdos y roces en el interior de uno de los locales de la zona derivó, tras el cierre de los establecimientos, en una multitudinaria pelea en plena vía pública que requirió una contundente intervención militar y policial.

El desencadenante de la batalla campal se produjo en las inmediaciones del restaurante McDonald’s, cuando un grupo de jóvenes acompañadas por un amigo abandonó el local y se enzarzó en un nuevo enfrentamiento verbal con otro grupo de personas que se encontraba en el lugar. La tensión escaló rápidamente de las amenazas e insultos a las agresiones físicas directas, generando una gran alarma entre las numerosas personas congregadas en la zona.

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Intervención militar previa y llegada de la Policía Nacional

Efectivos del Grupo de Regulares que se encontraban en las inmediaciones fueron los primeros en actuar para intentar contener el enfrentamiento y dar la orden de cesar los golpes. Sin embargo, ante la agresividad de los implicados y el elevado número de personas que rodeaban la escena, los militares solicitaron de urgencia el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A su llegada, varias dotaciones de la Policía Nacional se encontraron con un ambiente de extrema crispación. Durante las maniobras para acordonar la zona, separar a las partes y proceder a las identificaciones, varios de los implicados mostraron una fuerte resistencia a la autoridad.

Tres arrestados y agentes con asistencia sanitaria

La intervención policial se saldó finalmente con la detención de tres personas —dos mujeres y un hombre— por su presunta implicación en la reyerta y por delitos de resistencia y agresión a los agentes.

Durante el arresto de una de las implicadas, un policía nacional sufrió una mordedura en el antebrazo que le provocó sangrado y requirió posterior atención médica. Asimismo, otro agente resultó lesionado en la palma de la mano al reducir a una segunda mujer que intentaba romper el cordón policial para impedir los arrestos.

Tras controlar la situación y restablecer el orden en el Poblado Marinero, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el origen exacto de la disputa y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los participantes.