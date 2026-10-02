Dos blindados BMR y un ‘Hummer’ se incorporan al despliegue policial de la ciudad autonómica para apoyar en intervenciones complejas como las del Trampolín y garantizar el dispositivo de la visita de los Reyes de España el 13 de octubre.

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Ceuta | La Policía Nacional ha reforzado de forma sustancial sus medios materiales en Ceuta con la llegada al puerto autonómico de dos vehículos blindados BMR adaptados y un todoterreno ‘Hummer’, pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP). Esta incorporación busca dotar a los agentes de mayor protección, movilidad y capacidad de despliegue táctico ante los complejos operativos de orden público previstos para las próximas semanas.

El refuerzo de flota llega en un momento de alta exigencia operativa para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que mantienen bajo vigilancia diversos puntos críticos de la ciudad. Entre las misiones inmediatas en las que participarán estos vehículos destaca el apoyo en las operaciones de desmantelamiento y retirada de los asentamientos informales ubicados en la costa, de forma prioritaria en la playa del Trampolín.

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Mayor capacidad operativa y protección para la UIP

Los vehículos BMR adaptados aportan una cobertura blindada y una capacidad de desplazamiento muy superior a la de los patrulleros convencionales, lo que resulta clave en intervenciones en zonas de orografía compleja o en escenarios con riesgo de alteración del orden público. Por su parte, el ‘Hummer’ añade versatilidad para el soporte logístico y táctico del personal desplegado sobre el terreno.

Fuentes policiales confirman que estos recursos complementarán el trabajo de las unidades antidisturbios para asegurar el perímetro y garantizar la integridad física de las dotaciones durante los desalojos.

Dispositivo especial ante la cita del 13 de octubre

La llegada de este material pesado coincide, además, con los preparativos de seguridad de cara a la inminente visita oficial de los Reyes de España a Ceuta, programada para el próximo 13 de octubre.

La cita exigirá un despliegue de seguridad de máxima intensidad que requiere de una exhaustiva coordinación interinstitucional. La incorporación del blindaje de la UIP forma parte de los protocolos preventivos para la fijación de perímetros de protección y el control de accesos, asegurando el normal desarrollo de la agenda institucional en la ciudad autonómica.