Un operativo de seguimiento derivado de un dispositivo policial desencadenó un grave enfrentamiento armado en el barrio de Can Perellada, donde los dos efectivos sufrieron heridas por disparos y agresiones físicas. La rápida intervención coordinada entre la Policía Local y los Mossos d’Esquadra ha permitido la detención de tres de los presuntos implicados.

Un tiroteo registrado en la localidad de Terrassa se ha saldado con dos agentes de la Guardia Civil heridos y trasladados a un centro hospitalario. Los hechos se produjeron durante un operativo de seguimiento a un grupo organizado especializado en el robo de camiones. Los efectivos del Instituto Armado, que prestaban servicio vestidos de paisano, habían iniciado la vigilancia de los sospechosos en un área de servicio de la provincia de Barcelona, prolongando el dispositivo hasta el barrio de Can Perellada, situado en el sector sur del municipio terrassense, donde los delincuentes pergeñaron una emboscada contra las fuerzas de seguridad.

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En el transcurso del despliegue en la vía pública, la irrupción sorpresiva de un miembro de la banda por uno de los flancos desencadenó el enfrentamiento armado. El agresor abrió fuego a escasa distancia contra los guardias civiles sin mediación previa, motivando un intercambio de disparos que concluyó con los dos agentes heridos de diversa consideración y uno de ellos tendido en la calzada sin posibilidad de erguirse.

Durante la agresión, los asaltantes profirieron continuas amenazas e intimidaciones verbales contra el agente tendido en el suelo, exigiéndole la entrega de su arma reglamentaria mediante expresiones como «¡Dame la pistola, dame la pistola!» y advertencias explícitas de violencia física: «No te muevas de ahí que te rajo el cuello». Pese a confundir la adscripción del efectivo con la de otros cuerpos policiales, los delincuentes continuaron la agresión en el suelo. En medio del nerviosismo del grupo por organizar la huida, el mismo individuo que inició el tiroteo regresó sobre sus pasos para propinar diversos golpes al agente malherido, impactando el último de ellos en la zona craneal, a pesar de las recriminaciones de uno de sus compinches para que cesara la violencia.

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Tras consumar la agresión y requerir el apoyo de colaboradores externos para disponer de las llaves de los vehículos de evasión, los sospechosos emprendieron la fuga. Los dos agentes de la Guardia Civil recibieron asistencia médica de urgencia. Uno de los efectivos presentó cuatro impactos de proyectil de arma de fuego, requiriendo su traslado e intervención quirúrgica en un centro hospitalario, mientras que el segundo agente resultó lesionado por traumatismos producidos por contusiones. El estado de salud de ambos guardias civiles evoluciona favorablemente y se encuentran fuera de peligro vital.

La investigación posterior permitió neutralizar el intento de huida de los implicados. Agentes de la Policía Local de Terrassa interceptaron los dos turismos que el grupo pretendía emplear para la evasión. Posteriormente, en el marco del dispositivo de búsqueda nocturno, los Mossos d’Esquadra efectuaron la entrada e inspección en dos inmuebles residenciales donde se presumía el ocultamiento de los agresores. Las actuaciones policiales desarrolladas hasta el momento han culminado con la localización y detención de tres de los integrantes de la banda implicados en el tiroteo y las agresiones.