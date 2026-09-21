La editorial del medio ceutí tilda de afrenta institucional la suspensión del partido de la Selección Española en el Alfonso Murube y advierte del clima de indignación previa a la llegada del ministro.

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CEUTA. – En una contundente editorial titulada «Una humillación intolerable a Ceuta», el diario El Pueblo de Ceuta ha expresado un duro malestar social e institucional hacia el Ministerio del Interior y el Gobierno central, coincidiendo con la visita oficial del ministro Fernando Grande-Marlaska a la Delegación del Gobierno.

El análisis califica de «mensaje demoledor» la gestión y decisiones de la cartera de Interior, señalando que la ciudadanía ceutí se siente agraviada en un momento de especial vulnerabilidad para la ciudad autónoma.

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La cancelación del España-México: Más que un evento deportivo

El principal detonante del escrito es la confirmación de que la Selección Española de Fútbol no disputará en el estadio Alfonso Murube el partido amistoso previsto contra la selección de México.

Para el rotativo local, este encuentro trascendía por completo el ámbito estrictamente deportivo

La suspensión de la cita futbolística ha sido interpretada en la ciudad como un feo institucional y un repliegue del Estado frente a las presiones externas e internas.

Una visita en un clima de alta tensión

La publicación de esta dura crítica coincide en el tiempo con la llegada del titular de Interior a Ceuta, donde tiene prevista una comparecencia en la sede de la Plaza de los Reyes.

El medio augura un recibimiento frío y tenso por parte de la población local, alertando sobre el descontento acumulado tras las recientes crisis fronterizas y la percibida falta de respaldo estatal