El partido prevé captar apenas 49.250 euros por aportaciones privadas, diecisiete veces menos que en los años del supuesto «pitufeo» y muy lejos del promedio habitual de 330.000 euros

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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afronta un desplome sin precedentes en la estimación de donaciones privadas de cara a su próximo ejercicio. Durante el primer año posterior a la etapa de Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, las previsiones económicas internas fijan en apenas 49.250 euros los ingresos esperados por este concepto, la cifra más baja presupuestada desde que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General en 2017.

Caída del 85% respecto a la media histórica

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El dato supone una ruptura frontal con la dinámica financiera que el partido había mantenido durante el último septenio. Entre 2017 y 2023, la media anual de donaciones percibidas por las arcas socialistas ascendía a unos 330.000 euros. La nueva proyección reduce esa referencia a menos del 15% de lo habitual.