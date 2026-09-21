La ministra de Sanidad defiende el funcionamiento de los protocolos de detección precoz en la ciudad autónoma y llama a la calma recordando la disponibilidad de vacunas y la baja peligrosidad poblacional.

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MADRID / CEUTA. – La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abordado la situación epidemiológica del Mpox (anteriormente conocida como viruela del mono) tras la alerta sanitaria internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), haciendo especial hincapié en el funcionamiento de la red de vigilancia en puntos estratégicos como la ciudad autónoma de Ceuta.

Durante su intervención, la titular de Sanidad destacó que los sistemas de alerta temprana y coordinación con las autoridades sanitarias locales están funcionando con plena eficacia, garantizando una respuesta rápida ante cualquier caso sospechoso que pueda detectarse en el territorio nacional.

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Sin restricciones ni controles fronterizos adicionales

En consonancia con las directrices marcadas por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la ministra descartó la implantación de controles de temperatura o restricciones extraordinarias en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, así como en los puertos y aeropuertos españoles.