La moción, defendida por la senadora popular Cristina Díaz, salió adelante con el voto en contra del PSOE y la ausencia de Vox en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha dado luz verde a una moción que exige al Gobierno de España un refuerzo inmediato de medios, mayor transparencia y un plan específico para abordar la crisis migratoria en Ceuta. La iniciativa, impulsada por la senadora del Partido Popular por Ceuta, Cristina Díaz, prosperó a pesar del rechazo frontal del PSOE y la ausencia de los representantes de Vox durante la sesión.

Un escenario de emergencia: las cifras del 2026

Durante su intervención, Díaz presentó datos alarmantes que contrastan con la tendencia nacional. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a lo que va de año:

Ceuta: 2.101 entradas irregulares (un aumento del 330% respecto a las 489 del mismo periodo en 2025).

2.101 entradas irregulares (un aumento del respecto a las 489 del mismo periodo en 2025). España: Descenso general del 43% en las llegadas.

«España baja, pero en Ceuta se multiplica por más de cuatro», advirtió la senadora, denunciando que lo que el Ejecutivo central califica como episodios puntuales es ya una «realidad estructural» que desborda la capacidad de la ciudad.

Falta de transparencia y «datos ocultos»

Uno de los puntos más críticos de la comparecencia fue la denuncia de una «falta de transparencia deliberada» por parte del Ministerio. Díaz sostuvo que las estadísticas oficiales solo recogen entradas consumadas, ignorando la presión real que soportan los agentes en el terreno.

La senadora reveló que se estima que existen entre 8.000 y 10.000 intentos mensuales de acceso (unas 300 personas al día). «No faltan datos, el Gobierno admite tener registros de cada intento en sus bases de datos; lo que falta es voluntad de transparencia para no dar a Ceuta los medios que necesita», afirmó.

Precariedad en la frontera y tragedia humanitaria

La moción pone el foco en la escasez de recursos para las fuerzas de seguridad que custodian el litoral, desde el Tarajal hasta Benzú. Entre las carencias señaladas destacan:

Falta de herramientas básicas (grilletes de un solo uso, sprays disuasorios).

Deterioro de infraestructuras (espigones afectados por temporales y vulnerabilidades en el doble vallado).

Déficit de vehículos y medios operativos.

Díaz también vinculó esta falta de medios con el drama humano, recordando que 16 personas han muerto ahogadas en las costas ceutíes en lo que va de año. «No es solo un problema de control fronterizo, es una tragedia humana que exige una respuesta seria del Estado», subrayó.

El rechazo del PSOE y la ausencia de Vox

La senadora popular fue especialmente dura con el grupo socialista, criticando que se escuden en la cooperación con Marruecos para no dotar de medios a los agentes españoles. «La seguridad de una frontera europea no puede descargarse exclusivamente en terceros países», recriminó.

Asimismo, lamentó la ausencia de Vox en la comisión, señalando que su falta de asistencia «retrata su falta de compromiso» frente a un problema que requiere trabajo legislativo y presencia en las instituciones, más allá de los discursos.

¿Qué exige la moción aprobada?

El texto aprobado por el Senado reclama al Gobierno central:

Más medios humanos y materiales para las fuerzas de seguridad. Un plan específico de actuación para Ceuta. Traslados automáticos a la península para evitar el colapso del CETI. Financiación suficiente, especialmente para la atención de menores extranjeros no acompañados.

«Con un incremento del 330%, el Gobierno no puede seguir dando a Ceuta la misma respuesta de siempre», concluyó Díaz.