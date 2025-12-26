Un centenar de presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 fueron excarcelados en Venezuela durante las celebraciones navideñas, según confirmaron autoridades y organizaciones de derechos humanos. La mayoría de los beneficiados estaba recluida en la prisión de Tocorón, aunque también se registraron liberaciones en la cárcel femenina de Las Crisálidas.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario venezolano confirmó la excarcelación de 99 personas, mientras que diversas organizaciones habían informado previamente sobre la liberación de alrededor de 70 detenidos desde primeras horas de la madrugada. Entre ellos se encuentran tres de los cuatro menores encarcelados tras el megafraude electoral del año pasado: Dainer Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Zúñiga.

Familiares de otros presos confirmaron la salida de Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales y Frank Revilla del penal de Tocorón, así como la de María Elba Delgado desde Las Crisálidas. Delgado fue detenida tras una redada en su vivienda, que buscaba a su hija, activista de Voluntad Popular.

Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron que las excarcelaciones se realizan de manera selectiva y discrecional, utilizando la privación de libertad como instrumento de persecución política. “Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza. Exigimos libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela”, señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

De momento, ninguno de los excarcelados figura en la lista de 20 presos con nacionalidad española, la mayoría recluidos en El Rodeo I y en el Helicoide. Esta semana, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió en la Moncloa a familiares de tres de estos presos: los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, y el marinero canario Miguel Moreno Dapena.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea, lamentó que en esta ronda de excarcelaciones no se incluyera a ninguna persona considerada presa de conciencia, entre ellas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.