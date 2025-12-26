La Premier League afronta un arranque de año sin precedentes en su calendario navideño. Por primera vez en décadas, el tradicional ‘Boxing Day’ queda prácticamente reducido a un solo encuentro: Manchester United vs. Newcastle. Una decisión histórica que rompe con una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol inglés.

El ‘Boxing Day’, celebrado cada 26 de diciembre desde 1860, siempre fue un momento especial en la Premier. La jornada solía presentar partidos completos, priorizando los enfrentamientos regionales para garantizar gradas llenas y un ambiente festivo, con Papá Noeles y familias por doquier. La festividad remonta sus orígenes a la entrega de cajas con sobras de las cenas navideñas por parte de la nobleza a los sirvientes, de donde surge su nombre.

“La Premier League desea reconocer las circunstancias que han llevado a una reducción del número de partidos en el ‘Boxing Day’, lo que ha afectado a una importante tradición del fútbol inglés”, señaló la liga en un comunicado. Según explican, la ampliación de las competiciones europeas ha obligado a revisar el calendario nacional y a limitar los encuentros durante la festividad. La buena noticia es que, el próximo año, cuando la fecha caiga en sábado, se recuperará la jornada completa.

A pesar de que el ‘Boxing Day’ se queda huérfano, el ritmo no disminuye. Entre hoy y el 8 de enero se disputarán 40 partidos de la Premier League, repartidos en cuatro jornadas completas. La liga ha tomado medidas para garantizar el descanso de los jugadores: se han aumentado los periodos de recuperación y se asegura que ningún equipo juegue con menos de 60 horas entre encuentros.

Así, la Premier arranca un maratón navideño sin precedentes, en el que el espectáculo del ‘football’ seguirá siendo protagonista durante toda la temporada de fiestas.