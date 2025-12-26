El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha solicitado este jueves la «comparecencia urgente» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación de la dana, tras la remisión al juzgado de los mensajes de ‘whatsapp’ que intercambió con el expresidente valenciano Carlos Mazón la noche del 29 de octubre de 2024, día de la tragedia.

Feijóo ha enviado al Juzgado de Instrucción de Catarroja un acta notarial que da fe de todos los mensajes recibidos de Mazón, junto con un documento que contextualiza las conversaciones, y ha solicitado que su comparecencia prevista como testigo el 9 de enero se realice de manera telemática.

En este marco, Ibáñez ha insistido en que Feijóo «oculta algo» y ha reclamado su dimisión. «Feijóo debe dimitir por mentiroso. Mazón nunca le informó en tiempo real; lo hizo para aparentar poder y cubrir la mala gestión de su varón territorial», ha declarado el diputado.

Ibáñez ha criticado además la decisión de enviar los mensajes a la jueza la tarde de Nochebuena, considerando que se hizo «para que pasaran desapercibidos» y ocultar los mensajes que Feijóo envió a Mazón. «Debe comparecer, explicar por qué mintió y por qué, aun sabiendo todo, defendió y aplaudió durante un año a Mazón», ha insistido.

Por último, el diputado de Compromís ha señalado la «falta de empatía» de Feijóo hacia las familias afectadas por la dana. «No es suficiente que tengan que sobrevivir la Nochebuena con sillas vacías evitables, sino que además tienen que leer los ‘whatsapps’ que esa noche Mazón envió mientras sus seres queridos ya se habían ahogado», ha afirmado.