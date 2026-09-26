La ciudad de Murcia se ha convertido en el escenario de la nueva página web de Vértigo Marketing. La agencia murciana ha llevado algunos de los lugares más reconocibles de la capital regional al entorno digital mediante una recreación en 3D que transforma la navegación tradicional en una experiencia interactiva.

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‹ › Foto 1 de 2 Vértigo Marketing lanza web 3D de Murcia con 1.000 euros ocultos

El proyecto, presentado oficialmente este 26 de septiembre, llega después de más de cinco meses de trabajo y plantea una forma diferente de presentar una agencia de marketing digital: en lugar de comenzar directamente mostrando servicios, casos de éxito o formularios de contacto, la nueva web propone al usuario realizar un recorrido.

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La experiencia comienza en el espacio y va descendiendo progresivamente hasta llegar a una particular versión tridimensional de Murcia, jugando precisamente con el concepto que da nombre a la agencia: Vértigo. Durante el recorrido aparecen diferentes elementos inspirados en algunos de los puntos más reconocibles de Murcia, trasladando la identidad local de la agencia a su propia presencia digital.

El resultado busca alejarse de la estructura convencional de una página corporativa y convertir la propia web en una demostración de creatividad, desarrollo y diseño. La elección de Murcia tampoco es casual. Vértigo Marketing nació en la Región y mantiene allí su sede, aunque actualmente desarrolla proyectos para empresas de diferentes puntos de España.

El lanzamiento incluye además una acción poco habitual. La agencia ha escondido 1.000 euros dentro de la nueva página web, que serán para el primer usuario capaz de encontrar dónde se encuentran ocultos. La propuesta convierte la navegación en una especie de pequeño juego en el que descubrir elementos, interactuar con edificios y recorrer el escenario forma parte de la experiencia.