El Villarreal – Elche se juega el sábado 17 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Villarreal – Elche

Villarreal – Elche Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

El Villarreal, situado en la 11ª posición con 8 puntos tras 8 partidos, se enfrenta al Elche, que ocupa el 18º lugar con 6 puntos en la misma cantidad de encuentros, en la jornada 9 de LaLiga. El equipo local ha anotado 13 goles y ha recibido la misma cantidad, mientras que el Elche ha marcado 11 y ha encajado 17. En sus últimos 5 partidos, el Villarreal ha logrado 2 victorias y 3 derrotas, mientras que el Elche ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. El encuentro se disputará en el Estadio de la Cerámica.

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Así llegan los equipos

Villarreal: 11º con 8 puntos en 8 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-V-D-D)

Elche: 18º con 6 puntos en 8 partidos (11 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-V-D-E-D)

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