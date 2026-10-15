CEUTA — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha calificado de «extraordinariamente preocupante» la información que apunta a la presencia de buques de guerra e incursiones militares de Marruecos en aguas territoriales españolas. Durante su comparecencia, Vivas subrayó que estos acontecimientos demuestran que lo sucedido durante aquellos días tuvo una dimensión de calado geopolítico que supera con creces el marco de una crisis estrictamente migratoria.

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A juicio del jefe del Ejecutivo ceutí, estas revelaciones evidencian que la situación vivida en la ciudad no responde a un fenómeno aislado, sino que pone en de relieve tensiones de mayor envergadura sobre las que exige la máxima claridad y contundencia por parte del Estado para garantizar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial.

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Críticas a las «devoluciones cero» de adultos

Más allá del episodio relativo a las embarcaciones militares, Juan Vivas ha expresado un profundo malestar con la gestión del retorno de los adultos que entraron irregularmente. Aunque reconoció que aproximadamente 11.000 personas han abandonado Ceuta de manera voluntaria o tras cometer delitos, el presidente autonómico criticó con dureza la falta de mecanismos para el resto.

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«¿Y los que no se quieren ir voluntariamente o no cometen delito, cómo se van? Porque, de momento, devoluciones cero», ha aseverado Vivas, denunciando que las autoridades estatales no están aplicando medidas efectivas para proceder al retorno de quienes rechazan marchar por iniciativa propia. Además, advirtió de que «no se ha vuelto a la normalidad ni se están poniendo los medios necesarios para que se vuelva», recalcando que la respuesta no debe limitarse a ofrecer alojamientos provisionales, sino a articular soluciones definitivas que devuelvan el pulso social y económico a la ciudad.

Colapso en la gestión de menores: «Una misión imposible»

La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) centró otra parte clave del discurso del presidente ceutí. Con alrededor de 3.000 menores acogidos en la ciudad, Vivas reveló que la Delegación del Gobierno tan solo ha iniciado 60 expedientes de retorno en dos meses. Un ritmo que calificó categóricamente como una «misión imposible».

El Gobierno autonómico ha formalizado un requerimiento formal a la Administración General del Estado para dotar de más recursos a la Delegación del Gobierno, administración competente para dar inicio a los trámites consulares antes de remitirlos a Marruecos. Vivas enfatizó que si la supuesta predisposición del país vecino para acoger de vuelta a los menores no se concreta en actuaciones reales por trabas diplomáticas o falta de cooperación, España deberá elevar de inmediato esta problemática a la Unión Europea. Asimismo, no descartó instar a una reforma legislativa si el actual marco regulatorio impide garantizar un proceso de repatriación ágil y respetuoso con la normativa internacional.