El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha comparecido este miércoles como testigo ante la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional. Su declaración se centra en los avisos previos que se recibieron sobre la entrada masiva de personas desde Marruecos en el mes de julio.

Lee tambien: Felipe VI califica de inaceptable entrada masiva en Ceuta

Durante la sesión, Vivas ha expuesto la información que compiló su equipo acerca de la situación en la frontera, que motivó la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Este evento ha sido objeto de escrutinio y análisis a nivel nacional debido a su impacto en la política migratoria y en las relaciones con Marruecos.

Además, Gonzalo Sanz, quien fue jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, tiene previsto declarar este jueves. Su testimonio también es relevante en el contexto de la investigación en curso acerca de cómo se gestionó la crisis migratoria en aquel momento.

Lee tambien: Vivas considera justificada la dimisión del delegado en Ceuta

La entrada masiva de personas desde Marruecos ha generado un intenso debate en la sociedad ceutí y ha llevado a cuestionar la eficacia de los protocolos de seguridad y gestión fronteriza establecidos por las autoridades.

El resultado de esta investigación podría tener consecuencias significativas tanto para la política local como para la gestión de las fronteras en el futuro, especialmente en un momento marcado por la exaltación de las tensiones migratorias en la región.

La comparecencia de Vivas y la próxima de Sanz forman parte de una serie de diligencias que busca esclarecer los hechos y las decisiones tomadas por las autoridades en el transcurso de la crisis de julio.