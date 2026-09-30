La combinación asignada a «El Mundo» con la numeración 847 ha resultado premiada en el sorteo de Cruz Roja de este miercoles, 30 de septiembre de 2026, en Ceuta.

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Cruz Roja ha celebrado este miercoles, 30 de septiembre de 2026, a las 13:30, su sorteo benéfico en Ceuta. El resultado es el siguiente:

Denominación del boleto: EL MUNDO

EL MUNDO Número premiado: 847

¿Cuánto se gana en el sorteo de hoy?

El cupón con el número 847 gana 400 euros. Todos los cupones terminados en 47 ganan 7,50 euros.

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¿Hasta cuándo se puede cobrar?

Los premios del sorteo de Cruz Roja pueden cobrarse durante 30 días naturales a partir de la fecha del cupón. En febrero el plazo es de 28 días, o de 29 si el año es bisiesto.

Sobre el sorteo de Cruz Roja en Ceuta

El sorteo de Cruz Roja es una rifa benéfica que se celebra en Ceuta de lunes a sábado, a las 13:30. Cada cupón cuesta 1 euro y cada día salen a la venta más de 30.000. Nació en 1927 para financiar el hospital Jesús, María y José, gestionado por Cruz Roja, y hoy sigue siendo además el medio de vida de muchos de sus vendedores.