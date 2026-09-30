El rey Felipe VI ha calificado de «inaceptable» la situación que se ha vivido en Ceuta con la reciente entrada masiva de migrantes. Esta declaración subraya la importancia de la frontera ceutí, que también se considera parte del territorio europeo.

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Durante su intervención, el monarca ha solicitado a los Estados miembros de la Unión Europea que proporcionen más recursos y cooperación para afrontar las repercusiones de las masivas llegadas de personas a la ciudad durante el verano.

La creciente presión en la frontera de Ceuta ha planteado retos significativos tanto a nivel local como nacional. Felipe VI ha enfatizado la necesidad de una respuesta concertada que contemple la situación de los migrantes y la seguridad de las fronteras europeas.

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La situación en Ceuta ha recaído en un enfoque renovado por parte de la monarquía, resaltando su preocupación por el futuro de las comunidades locales y la estabilidad de la región.

Este llamado a la acción se produce en un momento en que la continuidad del flujo migratorio plantea desafíos a la política migratoria de España y de la Unión Europea.

La defensa de Ceuta como frontera europea es fundamental para asegurar que las responsabilidades se compartan y se gestionen adecuadamente entre los distintos países de la UE.