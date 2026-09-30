El colectivo Derecho al Techo, apoyado por organizaciones estudiantiles, culpa al Ejecutivo canario de la crisis habitacional y exige la declaración de zonas tensionadas y topes al alquiler.

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.— La protesta por el acceso a la vivienda cobra fuerza en la capital grancanaria. La plaza de La Feria, emplazamiento donde se ubica la Delegación del Gobierno, amanece ya con más de medio centenar de tiendas de campaña tras la iniciativa impulsada la noche del martes por la plataforma Derecho al Techo. Al movimiento se han ido sumando de forma paulatina diversas asociaciones locales y sindicatos estudiantiles para reclamar un giro radical en la política habitacional del archipiélago.

A las puertas de que el Congreso de los Diputados debata este viernes los decretos normativos en materia de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, los manifestantes han situado el foco de sus críticas directamente en la gestión del Gobierno de Canarias.

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Exigencias al Ejecutivo autonómico

Durante una rueda de prensa ofrecida en el propio asentamiento, Jaime Marrero, portavoz de Derecho al Techo, acusó al Gobierno regional de «inacción» por no aplicar las herramientas que brinda la Ley de Vivienda estatal. «Prácticamente todos los pueblos de Canarias son zona tensionada, pero no se ha declarado ni uno en tres años», denunció Marrero, quien enfatizó la urgencia de limitar el precio de los arrendamientos y restringir las licencias de vivienda vacacional por considerar que este modelo está expulsando a la población residente de sus barrios.

En esta misma línea, la coportavoz Sandra Navarro hizo un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la protesta, destacando el rápido crecimiento del campamento y alertando de las dificultades de la juventud canaria para emanciparse. «El problema ya no es solo el precio de las hipotecas, sino también el de los alquileres, que están por las nubes. El que quiera un futuro tiene que estar aquí», argumentó.

Convivencia pacífica y sin intervención policial

Preguntado por el despliegue de las casetas en la vía pública, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado este miércoles que no se han registrado incidentes y que, mientras la movilización transcurra de forma pacífica, no ve «motivos para intervenir».

Para garantizar la integración en el entorno y el civismo, los organizadores han establecido un protocolo estricto de convivencia interna. A través de canales de coordinación, la plataforma ha impuesto la prohibición absoluta de consumir alcohol y drogas, ha estructurado el espacio por áreas de responsabilidad y ha limitado los niveles de ruido a partir de las 22:30 horas para respetar el descanso del vecindario de la zona.