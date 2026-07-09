La Administración estadounidense prepara represalias sectoriales después de que el presidente cargara contra Madrid en la cumbre de la OTAN por negarse a elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB.

La tensión diplomática entre España y Estados Unidos ha escalado a máximos históricos. Departamentos técnicos de la Administración estadounidense han comenzado a elaborar un listado preliminar de productos españoles sujetos a severas restricciones comerciales. El movimiento técnico se produce como un cortafuegos preventivo por si el presidente Donald Trump decide ejecutar su amenaza de imponer un embargo comercial total a España.

El desencadenante del conflicto tuvo lugar durante una comparecencia de prensa de Trump en Ankara (Turquía), marco de la última cumbre de la OTAN. El mandatario estadounidense cargó con dureza contra el Ejecutivo español, calificándolo de «aliado terrible» y «causa perdida» debido a su negativa de elevar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), muy por encima del listón del 2% exigido por la Alianza. «Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. No quiero saber nada», llegó a exigir el presidente.

Los sectores clave bajo la lupa de las sanciones

A pesar de que Trump matizó horas después sus declaraciones —afirmando que España se había «redimido por completo» tras comprometerse a realizar un pago de gran cuantía—, los equipos comerciales de Washington mantienen lista la maquinaria burocrática.

Los analistas señalan que un bloqueo o recargo arancelario masivo afectaría de forma directa a sectores estratégicos donde el mercado estadounidense es irrenunciable:

Sector Agroalimentario: El aceite de oliva, el vino y los quesos vuelven a estar en la primera línea de vulnerabilidad, en un contexto donde los aranceles previos ya venían castigando las exportaciones de alimentos.

El aceite de oliva, el vino y los quesos vuelven a estar en la primera línea de vulnerabilidad, en un contexto donde los aranceles previos ya venían castigando las exportaciones de alimentos. Componentes Industriales: Las exportaciones de maquinaria, fundición, hierro, acero y piezas de automoción representan el mayor volumen económico expuesto a las restricciones de Washington.

Las exportaciones de maquinaria, fundición, hierro, acero y piezas de automoción representan el mayor volumen económico expuesto a las restricciones de Washington. Tecnología y Medicina: Aparatos ópticos, instrumental médico y productos químicos orgánicos también forman parte de la lista de productos analizados por las agencias norteamericanas.

La Eurozona y Bruselas cierran filas con Madrid

La escalada verbal de Trump ha encendido las alarmas en el seno de la Comisión Europea. Desde Bruselas se ha recordado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que cualquier agresión comercial unilateral de Washington hacia España sería respondida de forma idéntica en bloque por los 27 Estados miembros.

Indicador de la Crisis Situación Económica y Defensa Exigencia de Donald Trump Incrementar de inmediato el presupuesto de Defensa de España al 5% del PIB. Gasto estimado de España (2026) Alcanza los 35.410 millones de euros, cumpliendo el 2,1% del PIB estipulado por la OTAN. Impacto en exportaciones Las tensiones arancelarias previas ya provocaron caídas en sectores como el aceite de oliva (-29%).

A pesar del giro retórico de Trump suavizando el choque al término de la cumbre, la Moncloa monitoriza con extrema cautela la elaboración de este catálogo de productos. El episodio constata que la seguridad del comercio exterior español sigue estrechamente ligada al grado de cumplimiento de los objetivos de gasto militar fijados desde la Casa Blanca.