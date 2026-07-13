CEUTA – La edición de 2026 de ‘Bet on Ceuta’ ha cerrado sus puertas superando todas las expectativas, confirmándose como un rotundo éxito para la industria del iGaming y el juego online. El evento ha logrado consolidar a la ciudad autónoma como el epicentro estratégico de este sector en España, demostrando que su apuesta por atraer talento tecnológico y empresas digitales es una estrategia ganadora.

La organización ha celebrado la alta participación y la calidad de las sinergias generadas, destacando no solo el volumen de asistencia, sino la capacidad del foro para reunir en un mismo espacio a los principales actores de la industria: desde grandes operadores y desarrolladores hasta reguladores y fuerzas de seguridad.

Claves de un triunfo estratégico

El éxito de esta convocatoria se ha cimentado en un programa riguroso que ha logrado equilibrar la formación técnica con la oportunidad de negocio. Entre los hitos más valorados por los asistentes se encuentran:

Contenido de alto nivel: Las ponencias sobre ciberseguridad, con la participación destacada de la Guardia Civil, han sido calificadas como un acierto absoluto, aportando un valor añadido en la lucha contra el fraude digital y la protección del usuario.

Las ponencias sobre ciberseguridad, con la participación destacada de la Guardia Civil, han sido calificadas como un acierto absoluto, aportando un valor añadido en la lucha contra el fraude digital y la protección del usuario. Red de contactos: Las sesiones de networking en el Ulises Hotel han resultado ser un motor de actividad comercial, permitiendo que numerosas empresas estrechen lazos en un entorno propicio para la innovación.

Las sesiones de networking en el Ulises Hotel han resultado ser un motor de actividad comercial, permitiendo que numerosas empresas estrechen lazos en un entorno propicio para la innovación. Experiencia integral: La combinación de jornadas de trabajo con una agenda social impecable ha sido la marca distintiva de esta edición. La velada en el Parque Marítimo del Mediterráneo —que incluyó desde casino solidario hasta espectáculos de entretenimiento— se ha consolidado como el entorno ideal para que el sector refuerce su imagen de marca y compromiso social.

Un impacto positivo para la ciudad

Más allá del balance corporativo, ‘Bet on Ceuta 2026’ ha dejado un impacto positivo en la imagen de la ciudad. El evento ha demostrado que Ceuta posee la infraestructura y el ecosistema necesarios para acoger grandes citas internacionales del mundo tecnológico. La combinación del atractivo marco fiscal con una organización de primer nivel ha convertido a esta edición en una referencia, dejando la puerta abierta a un crecimiento aún mayor para el próximo año.

Con el éxito de este año, los organizadores ya miran hacia futuras ediciones con el reto de seguir elevando el nivel de este punto de encuentro que, tras este 2026, ya nadie discute como la capital nacional del juego online.