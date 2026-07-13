BARCELONA – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este lunes la solidez de las cuentas públicas autonómicas recién aprobadas por el Parlament a comienzos del presente mes de julio. Según el jefe del Ejecutivo catalán, los presupuestos de la Generalitat para 2026 otorgan un marco de estabilidad y un «recorrido para toda la legislatura».

Durante su intervención en la quinta edición del foro ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE, celebrado en Madrid, Illa ha subrayado que este escenario financiero concede «un margen amplio» a su Govern. En este sentido, ha apuntado a la viabilidad técnica de que estas mismas cuentas puedan servir de base para «gestionar» también con garantías los ejercicios económicos correspondientes a los años 2027 y 2028.

El foco del Govern se centra en la ejecución presupuestaria

Al ser cuestionado explícitamente sobre si dará la orden inmediata a sus respectivos consellers para iniciar la elaboración de un nuevo proyecto de presupuestos de cara al año 2027, el mandatario socialista ha marcado distancias con los plazos habituales.

Illa ha manifestado de forma clara que en estos momentos su principal «foco» e interés político están puestos en la correcta ejecución del presupuesto de 2026. No obstante, en clave de estrategia parlamentaria y de cara a futuras negociaciones con el resto de fuerzas de la cámara catalana, ha matizado que no se cierra «a nada». Con estas declaraciones, el presidente de la Generalitat exhibe músculo político tras sacar adelante su primer gran reto legislativo y dibuja un horizonte de gobernabilidad a largo plazo en Cataluña.