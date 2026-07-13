Arranca la semana y, con ella, la mejor excusa para quedarse en el sofá. Esta noche, lunes 13 de julio de 2026, las cadenas vienen cargadas de concursos, noticias, deporte y hasta cine clásico. Te lo ponemos fácil: aquí tienes la parrilla por cadena con lo más destacado para que elijas sin marearte.

La 1

20:25 — Aqui la tierra

— Aqui la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:40 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 21:45 — El grand prix del verano

Si quieres empezar fuerte con información y rematar con diversión, en La 1 el plan está clarísimo: Telediario 2 (20:55) para estar al día, y luego El grand prix del verano (21:45) para cambiar el chip. Además, Aqui la tierra (20:25) es una buena entrada en calor.

La 2

20:05 — Jeopardy

— Jeopardy 21:00 — Trivial Pursuit

— Trivial Pursuit 21:45 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:20 — Sigourney Weaver protagoniza el clásico «Alien, el octavo pasajero»

— Sigourney Weaver protagoniza el clásico «Alien, el octavo pasajero» 22:20 — Alien, el octavo pasajero

Aquí manda el conocimiento… y luego llega el sobresalto. Para entrenar la cabeza, Jeopardy (20:05) y Trivial Pursuit (21:00) son apuestas seguras. Si te gustan los retos de toda la vida, no te pierdas Cifras y letras (21:45). Y para el bloque “imprescindible de la noche”, el giro cinematográfico es grande: Alien, el octavo pasajero (22:20) con Sigourney Weaver.

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— Pasapalabra 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— Antena 3 Noticias 2 21:30 — Deportes 2

— Deportes 2 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 — El Hormiguero

— El Hormiguero 23:00 — En tierra lejana

Hay noches que piden entretenimiento sin frenos, y Antena 3 cumple. Si te engancha el ritmo de los concursos, Pasapalabra (20:00) es el inicio ideal. Después, mezcla de actualidad y charla en Antena 3 Noticias 2 (21:00) y el toque de espectáculo con El Hormiguero (21:45). Y si te apetece cambiar a algo más aventurero para cerrar, En tierra lejana (23:00) es una opción muy apetecible.

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro 2

— Noticias Cuatro 2 20:40 — El desmarque de Cuatro

— El desmarque de Cuatro 20:55 — El tiempo

— El tiempo 21:00 — First Dates

— First Dates 21:50 — Horizonte

— Horizonte 23:10 — Raúl Pérez es ‘El mago del vino’

Primera parte con información y repaso rápido del día: Noticias Cuatro 2 (20:00), con El desmarque de Cuatro (20:40) y el práctico El tiempo (20:55). Pero si buscamos un momento “para no despegarte”, ahí está First Dates (21:00). Y más tarde, la noche se vuelve diferente con Horizonte (21:50) y el especial Raúl Pérez es ‘El mago del vino’ (23:10).

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— ¡Allá tú! 21:00 — Informativos Telecinco 21:00

— Informativos Telecinco 21:00 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:40 — El tiempo

— El tiempo 21:45 — First Dates

— First Dates 23:00 — Universo Calleja

Telecinco arranca con el formato de entretenimiento de ¡Allá tú! (20:00). Luego, el bloque de actualidad con Informativos Telecinco 21:00 (21:00) y los acompañantes habituales: El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40). Para el plan divertido de la noche, tienes First Dates (21:45), y si te apetece una aventura final, Universo Calleja (23:00) es un cierre con gancho.

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:00 — laSexta Clave

— laSexta Clave 21:20 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:25 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:30 — El Intermedio Summer Time

— El Intermedio Summer Time 23:00 — Eduard Fernández en «Los renglones torcidos de Dios»

Si te va el análisis y el ritmo rápido, empieza por laSexta Noticias 20:00 (20:00) y sigue con laSexta Clave (21:00). Para picar de actualidad meteorológica y deporte: laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25). Y para reír con guion y actualidad, El Intermedio Summer Time (21:30). Como imprescindible para cerrar, el salto al cine es directo con Eduard Fernández en «Los renglones torcidos de Dios» (23:00).

Imprescindibles (si no quieres pensar mucho)

Alien, el octavo pasajero en La 2 ( 22:20 )

en La 2 ( ) El Hormiguero en Antena 3 ( 21:45 )

en Antena 3 ( ) First Dates (Cuatro 21:00 o Telecinco 21:45 )

(Cuatro o Telecinco ) Los renglones torcidos de Dios en laSexta (23:00)

Ahora sí: tú eliges el tono de la noche. ¿Te quedas con concursos, te vas a cine o prefieres humor y actualidad?