La relación entre el Gobierno de España y la cúpula de la Unión Europea atraviesa su momento más crítico. Según fuentes parlamentarias, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confesado en círculos cercanos que encuentra en Pedro Sánchez un escollo sistemático para sus propuestas, llegando a situarlo al mismo nivel de bloqueo que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. «Tengo dos problemas en el Consejo: Sánchez y Orbán», habría llegado a afirmar la mandataria alemana.

El «rédito nacional» frente a la agenda europea

El malestar de Von der Leyen radica en la percepción de que el presidente español ha abandonado su antiguo papel de liderazgo constructivo en la UE para adoptar una postura de confrontación basada en el «beneficio electoral». Desde Bruselas se interpreta que Sánchez utiliza el rechazo a las propuestas comunitarias —especialmente en materia de rearme y transición verde— para apuntalar su mensaje interno en España, presentándose como un contrapeso a la línea oficial de la Comisión.

Aunque fuentes oficiales de la Comisión han negado que exista una comparación formal entre Sánchez y Orbán, el distanciamiento es evidente en varios frentes:

Guerra en Irán: Mientras Von der Leyen se alinea con EE. UU. e Israel, el Gobierno de coalición español mantiene una postura crítica. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha llegado a acusar a la presidenta de la Comisión de no defender la legalidad internacional, calificando su posición de «barbarie».

Mientras Von der Leyen se alinea con EE. UU. e Israel, el Gobierno de coalición español mantiene una postura crítica. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha llegado a acusar a la presidenta de la Comisión de no defender la legalidad internacional, calificando su posición de «barbarie». Tensión con el Canciller Merz: La relación con el canciller alemán, Friedrich Merz, también está deteriorada. En Berlín no olvidan el anuncio «acelerado» de Sánchez sobre la oficialidad del catalán en la UE, un proceso que Alemania sigue mirando con desconfianza.

La relación con el canciller alemán, Friedrich Merz, también está deteriorada. En Berlín no olvidan el anuncio «acelerado» de Sánchez sobre la oficialidad del catalán en la UE, un proceso que Alemania sigue mirando con desconfianza. El factor Trump: El reciente encuentro entre Merz y Donald Trump, donde el presidente estadounidense atacó con dureza a Sánchez sin que el canciller saliera en su defensa pública, evidencia el aislamiento del líder español en el nuevo eje transatlántico.

Hacia un nuevo orden mundial

La ruptura va más allá de lo personal; es ideológica. Von der Leyen sostiene que «Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial» y aboga por un rearme y una política exterior más agresiva. Por el contrario, Sánchez se aferra a un modelo que la Comisión considera superado, lo que genera fricciones constantes en la toma de decisiones.

La próxima cumbre europea, prevista para los días 19 y 20 de marzo, se perfila como un escenario de alta tensión. Con la guerra en Irán de fondo y las posturas totalmente enfrentadas sobre el papel de la UE en el conflicto, el aislamiento de España en el Consejo Europeo podría confirmarse de manera definitiva.