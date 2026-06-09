El presidente de EE. UU. anunció que están «bien» tras ser rescatados. Aún se desconoce si la aeronave fue derribada por fuego iraní o si sufrió un fallo mecánico en plena tensión en el Golfo.

WASHINGTON (Reuters).— Los dos pilotos estadounidenses cuyo helicóptero de combate se estrelló cerca del estratégico estrecho de Ormuz “están bien”, según confirmó este martes el presidente Donald Trump. Las declaraciones del mandatario llegan poco después de que el diario The New York Times adelantara que la tripulación del aparato había sido rescatada con éxito tras el siniestro.

La aeronave, un helicóptero de ataque AH-64 Apache, cayó en una zona muy próxima a la vía marítima controlada por Irán, un área que actualmente registra una altísima tensión militar. Por el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado si el incidente se debió a una acción hostil o a un problema técnico.

«No está claro de inmediato si el Apache fue derribado por fuego iraní, sufrió una falla mecánica o experimentó algún otro problema», señalaron las primeras informaciones del reporte.

Al ser interrogado por los periodistas sobre las causas exactas que provocaron la caída del helicóptero en una zona tan sensible, Trump evitó dar detalles preliminares, pero aseguró que se publicará un informe oficial completo con las conclusiones a lo largo de este mismo martes.

Un enclave de alto riesgo

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más vigilados y peligrosos del mundo, crucial para el tránsito global de petróleo. En el contexto de las hostilidades actuales de la coalición estadounidense e israelí en la región, cualquier incidente que involucre a aeronaves de combate de EE. UU. cerca del espacio controlado por Teherán eleva el riesgo de una escalada militar inmediata.

La confirmación de que la tripulación se encuentra a salvo alivia el peor de los escenarios de cara a la publicación del informe oficial del Pentágono.