El presidente ucraniano conversó con Steve Witkoff y Jared Kushner antes de la cumbre del G7, alertando sobre los planes de movilización de Moscú y el desvío de la atención internacional por la guerra en Irán.

KIEV (EFE).— El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este lunes una conversación telefónica con los mediadores de la Casa Blanca para el conflicto ruso-ucraniano, Steve Witkoff y Jared Kushner. Durante el encuentro, Zelenski agradeció la “disponibilidad para trabajar lo más activamente posible en las próximas semanas” con el fin de revitalizar la vía diplomática y buscar un fin a la guerra.

A través de sus redes sociales, el mandatario ucraniano reconoció que la actualidad internacional ha cambiado de foco de manera drástica. Desde el comienzo, el pasado 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las negociaciones directas entre Kiev y Moscú —que contaban con el respaldo de Washington— quedaron completamente congeladas.

“La guerra en Irán ha desviado la atención internacional hacia Oriente Medio en detrimento de Ucrania. Pero nuestro objetivo común de que haya paz en Europa sigue en la agenda”, subrayó Zelenski.

La cumbre del G7 y los planes de Rusia en el frente

El diálogo con los emisarios estadounidenses sirvió también para preparar la cumbre del G7, que arrancará el próximo lunes en Francia. Zelenski aprovechó la oportunidad para trasladar a Witkoff y Kushner informes clave de la inteligencia ucraniana sobre las intenciones del Kremlin para los próximos meses.

El principal temor de Kiev es que Vladímir Putin ordene una nueva oleada de movilización militar para reforzar sus tropas. La urgencia rusa coincide con un bache en el campo de batalla: según datos del jefe del Ejército ucraniano, Moscú perdió en mayo cerca de 100 kilómetros cuadrados más de los que logró ganar, un saldo negativo para las fuerzas rusas que, según analistas militares, no se registraba desde 2023.

El equilibrio de la mediación y tensiones regionales

A pesar de calificar la charla como “muy positiva” y celebrar el respaldo de los enviados de Donald Trump a las posiciones ucranianas, Zelenski no pudo anunciar una fecha para la esperada visita de los mediadores a territorio ucraniano.

Agravio comparativo: Witkoff y Kushner ya han visitado Moscú en el marco de sus funciones, pero nunca han viajado a Ucrania , un hecho que el líder ucraniano ha tildado públicamente de «injusticia».

Witkoff y Kushner ya han visitado Moscú en el marco de sus funciones, pero , un hecho que el líder ucraniano ha tildado públicamente de «injusticia». Diplomacia en tránsito: La llamada se realizó desde Chisinau (Moldavia), donde Zelenski hizo escala en su vuelo de regreso desde Londres, tras reunirse con los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia. El uso del aeropuerto moldavo sustituye provisionalmente la habitual ruta por Polonia.

La llamada se realizó desde Chisinau (Moldavia), donde Zelenski hizo escala en su vuelo de regreso desde Londres, tras reunirse con los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia. El uso del aeropuerto moldavo sustituye provisionalmente la habitual ruta por Polonia. Fricciones con Varsovia: La relación entre Ucrania y Polonia atraviesa un momento de tensión debido a recientes homenajes del Estado ucraniano a figuras históricas de la Segunda Guerra Mundial vinculadas con la matanza de polacos.

Tras concluir su contacto con los mediadores estadounidenses, Zelenski informó detalladamente del contenido de la conversación al presidente francés, Emmanuel Macron, de cara a coordinar posturas para la cita del G7 de la que Francia será anfitriona la próxima semana.