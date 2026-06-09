WASHINGTON / JERUSALÉN.— El estallido del conflicto bélico en Irán ha provocado un evidente distanciamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esta nueva fricción marca un punto de inflexión en una compleja relación de más de una década que ha oscilado constantemente entre el halago estratégico y el insulto personal.

El detonante de la actual tensión ha sido la gestión de la campaña militar y los esfuerzos diplomáticos. Mientras que la Casa Blanca presiona para estabilizar la región y cerrar un acuerdo de paz con Teherán —en un intento de Trump por evitar que el conflicto se prologue en su contra—, el Gobierno de Netanyahu mantiene una postura de máxima confrontación, extendiendo sus operaciones militares en el sur de Líbano y respondiendo con dureza a los ataques de la República Islámica.

Una advertencia contundente: «Estarás solo muy pronto»

La brecha se ha hecho pública tras revelarse una advertencia directa del mandatario estadounidense al líder israelí. Durante una entrevista, Trump reconoció haber exigido a Netanyahu que actúe con extrema precaución ante la escalada con Irán: “Le dije: ‘Bibi, será mejor que tengas cuidado, o estarás solo muy pronto’”.

El presidente de EE. UU. ha insistido de forma reiterada en que ambos países deben cesar el fuego de inmediato, argumentando que Teherán «realmente quiere llegar a un acuerdo» para frenar su programa nuclear. Sin embargo, la persistencia de Israel en bombardear posiciones de Hezbolá en Beirut y su retórica de que «la lucha aún no ha terminado» chocan frontalmente con los planes de paz que Washington intenta coordinar mediante la mediación internacional.

Del idilio político al choque de intereses

La relación entre ambos líderes siempre ha sido difícil de catalogar, moviéndose más en el terreno de la necesidad política y la psicología que en el de una alianza incondicional:

Los años dorados: Durante el primer mandato de Trump, la sintonía alcanzó su punto álgido con decisiones históricas para Israel, como el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía sobre los Altos del Golán y el impulso de los Acuerdos de Abraham.

Durante el primer mandato de Trump, la sintonía alcanzó su punto álgido con decisiones históricas para Israel, como el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía sobre los Altos del Golán y el impulso de los Acuerdos de Abraham. La ruptura por Biden: El vínculo se rompió abruptamente cuando Netanyahu felicitó a Joe Biden por su victoria electoral en 2020, un gesto que Trump consideró una traición personal y que le llevó a proferir duros insultos hacia el mandatario israelí en privado.

El vínculo se rompió abruptamente cuando Netanyahu felicitó a Joe Biden por su victoria electoral en 2020, un gesto que Trump consideró una traición personal y que le llevó a proferir duros insultos hacia el mandatario israelí en privado. El tablero actual: Aunque tras el regreso de Trump a la Casa Blanca escenificaron un reencuentro, la realidad de la guerra con Irán ha vuelto a separar sus caminos. Washington prioriza una salida diplomática rápida para evitar el desgaste político interno, mientras que el ala más dura del Ejecutivo israelí prioriza el desmantelamiento militar de sus enemigos regionales, calificando incluso la insistencia de Trump de «inquietante».

El desarrollo de las negociaciones de paz en Washington y el cumplimiento de la frágil tregua en el Líbano determinarán si esta brecha entre los dos históricos aliados se convierte en una ruptura definitiva o si, como ha ocurrido en el pasado, se reajusta en función de sus intereses de supervivencia política.