Vox Ceuta ha compartido un mensaje de @guidoprincesa en el que se critican datos de seguridad en la administración de Marlaska, señalando un incremento del setenta y cinco por ciento en el tráfico de drogas.

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El mensaje cuestiona las afirmaciones del gobierno sobre mejoras en seguridad, destacando la situación de abandono hacia las mujeres.

Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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