Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales la iniciativa de Redondo, quien llevará al Pleno la gestión de las consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta.

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Redondo planea interrogar a Vivas respecto a los daños causados en la ciudad y solicita información sobre las medidas tomadas frente a enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la sarna.

Publicación original de @actuapolitica: ver en redes sociales.

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