Vox Ceuta ha señalado la gestión del Gobierno de Juan Vivas en cuanto a la propuesta de ubicaciones para asentamientos en la ciudad. La formación asegura que, aunque algunas zonas afecten a «humildes vecinos», otras están vinculadas con empresarios influyentes.

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Entre las ubicaciones mencionadas por Vox Ceuta se encuentran Loma Margarita, junto al colegio de educación especial San Antonio, y el campo de fútbol de Caballería, que aún no está operativo. La formación también menciona el Centro Ecuestre, a pleno rendimiento, y Loma Colmenar, que afecta a zonas residenciales y servicios.

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