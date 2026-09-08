Según Vox Ceuta, la versión presentada por el ex superintendente sobre la visita de Pedro Sánchez a Ceuta es incorrecta.

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Juan Sergio Redondo Pacheco afirma que las comparecencias separadas fueron acordadas en la Junta de Portavoces, no siendo fruto de improvisación ni una decisión de última hora, como algunos han sugerido.

Publicación original de Vox Ceuta: ver en redes sociales.

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