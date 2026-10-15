Vox Ceuta ha difundido un mensaje de Santi Abascal en el que se critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Abascal, Sánchez lleva más de 70 días defendiendo al régimen marroquí, a pesar de tener información comprometedora.

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Abascal también acusa a Sánchez de ordenar una campaña para silenciar y criminalizar la resistencia del pueblo ceutí. Estas declaraciones fueron compartidas en el contexto de la interceptación de órdenes de la Marina marroquí a pesqueros para infringir en aguas españolas, según publica ABC.

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Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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